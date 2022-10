Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 17 October 2022

1.CPC बैठक में क्यों चला गलवान में भारतीय सैनिकों के हाथों चीन के जवानों की पिटाई का वीडियो?

सीपीसी के इस अधिवेशन में 2296 डेलीगेट्स हिस्सा ले रहे हैं. चीन इससे पहले भी फाबाओ के जरिए भारत को चिढ़ाने की रणनीति अपनाता आया है. फरवरी में जब विंटर ओलंपिक हुए थे, तब उसकी मशाल कमांडर फाबाओ को ही थमाई गई थी.

2.शहबाज शरीफ को झटका, उपचुनाव में इमरान खान ने लहराया जीत का परचम, जीतीं इतनी सीटें

जिन नेशनल असेंबली की सीटों पर वोट डाले गए थे, उसमें मर्दन, चरसद्दा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना साहिब, मुल्तान, मलिर, कोरांगी और कराची शामिल हैं.

3.जेल से रिहा होगा नोएडा का गालीबाज श्रीकांत त्यागी, हाईकोर्ट ने मंजूर की जमानत

श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को जेल से रिहा करने के आदेश दिए हैं.

4.अखिलेश यादव ने गंगा में विसर्जित की 'नेताजी' की अस्थियां, चाचा शिवपाल भी रहे साथ

यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित करने के लिए उनके बेटे अखिलेश यादव और भाई शिवपाल सिंह यादव हरिद्वार पहुंचे. इस दौरान वो आपस में बातचीत करते दिखे.

5.नाचते-नाचते निकल गई जान, कैमरे में कैद हुई दर्दनाक मौत, देखें चौंकाने वाला VIDEO

गुजरात के दाहोद से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में गरबा कर रहे युवक की मौत ने सभी को डरा दिया है.

6.पूछताछ के बाद बोले सिसोदिया- AAP छोड़ने के लिए मुझे धमकाया गया, CBI ने बताई सच्चाई!

मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ खत्म हो गई है. करीब 9 घंटे चली पूछताछ के बाद सिसोदिया CBI दफ्तर से निकल गए हैं.

7.दिवाली के बाद आ सकती है कोरोना की नई लहर? नए वैरिएंट को लेकर जारी हुआ ये अलर्ट

भारत में एक बार फिर कोरोना का संकट गहराने लगा है. ओमिक्रॉन के सब वैरिएंट को लेकर सलाह जारी की गई है कि अभी मास्क लगाना बेहद जरूरी है.

8.क्या गांधी परिवार के साथ अब नहीं रहे पहले जैसे रिश्ते? अशोक गहलोत ने दिया ये जवाब

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को जयपुर में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में अपना वोट डाला. गहलोत पार्टी के प्रदेश कार्यालय पहुंचे और मतदान किया.

9.Vande Bharat Vs Bullet Train: वंदे भारत और बुलेट ट्रेन में कौन है ज्यादा दमदार?

Vande Bharat Vs Bullet Train: बदलता भारत हर क्षेत्र में रिकॉर्ड कायम करते हुए आगे बढ़ रहा है. रेल नेटवर्क की बात करें तो भारत जो 10 साल पहले था वो आज नहीं है. ट्रेनों की स्पीड में सुधार के साथ लेटलतीफी बिल्कुल न के बराबर हो गई है. वंदे भारत और बुलेट ट्रेन स्पीड के मामले में कई देशों को पीछे छोड़ चुकी हैं. वंदे भारत का दम सबने देख लिया है. अब लोगों को जापानी बुलेट ट्रेन का इंतजार है. आइये आपको बताते हैं बुलेट ट्रेन और वंदे भारत एक्सप्रेस की खासियत. साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इन दोनों में से किस ट्रेन में ज्यादा दम है?

10.कांग्रेस नेता ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा- रोको भारत जोड़ो यात्रा

गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री फ्रांसिस्को सरदिन्हा (Francisco Sardinha) ने कहा कि राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को भारत जोड़ो यात्रा रोककर हिमाचल प्रदेश और गुजरात में पार्टी का प्रचार करना चाहिए.