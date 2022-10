Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 15 October 2022

1.साईबाबा को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जेल से रिहाई पर लगी रोक; अदालत ने ये मांग भी ठुकराई

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला पूरी तरह तकनीकी बिंदुओं पर है, सिर्फ UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी न होने के चलते हाईकोर्ट ने बरी करने का फैसला दे दिया. Click here to read more

2.UP: 'हमारी 3 पत्नियां हैं लेकिन हिंदू...', AIMIM नेता ने उगला जहर, मचा घमासान

उत्तर प्रदेश एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने राज्य में एक सभा को संबोधित करते हुए हिंदू विवाह पर विवादास्पद टिप्पणी की है. Click here to read more

3.पाकिस्तान के चेहरे से हटा नकाब.. बाइडेन के बयान पर सामने आई तिलमिलाहट, पलटवार में कह दी ये बात

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पाकिस्तान को सबसे खतरनाक देश कहा है. बाइडेन के बयान पर अब पाकिस्तान की तिलमिलाहट सामने आई है. Click here to read more

4.राम मंदिर बनने के बाद कैसा दिखेगा? भव्य तस्वीरें आईं सामने, देखें अब तक कितना काम हुआ पूरा

अयोध्या में भव्य राम मंदिर (Ram Mandir) का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मंदिर का लगभग 45 फीसद काम पूरा हो चुका है. इस बीच मंदिर से जुड़ी कुछ तस्वीरें सामने आईं हैं. जिसमें आप राम मंदिर की भव्यता देख सकते हैं. बता दें कि राम मंदिर को बनाने में 1800 करोड़ रुपये की लागत आ सकती है. राम मंदिर का निर्माण 2023 तक पूरा होने का अनुमान है. इसके दिसंबर 2023 तक बनकर तैयार हो जाने की उम्मीद है. राम मंदिर में जनवरी 2024 (मकर संक्राति) तक भगवान राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है. Click here to read more

5.सऊदी अरब ने दिया महिलाओं को एक और हक, अब पुरुष साथी के बिना भी कर सकेंगी हज या उमराह

बेशक सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है, लेकिन यहां पिछले 1 दशक में लगातार बदलाव देखा जा रहा है औऱ यह देश कट्टरपंथ से अलग हर धर्म, हर लिंग को बराबर अधिकार देने पर काम कर रहा है. यहां महिलाओं को उनके अधिकार देने पर भी काफी काम हो रहा है. Click here to read more

6.रूस ने परमाणु बम दागा तो यहां होगी सेक्स पार्टी, हजारों की भीड़ ने कराया रजिस्ट्रेशन

रूस-यूक्रेन की लड़ाई के परमाणु युद्ध में बदलने के खतरे यानी एटम बम के हमले की अटकलों बीच यूक्रेन के हजारों नागरिकों ने महाविनाश जैसी तबाही के दौरान पार्टी करने की योजना बनाई है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के एक बड़े समूह ने पुतिन के परमाणु हमले की स्थिति में कीव के बाहर एक पहाड़ी पर सेक्स पार्टी आयोजित करने का फैसला किया है. टेलीग्राम पर सेक्स पार्टी के लिए 15,000 से कहीं ज्यादा लोग अबतक अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. गौरतलब है कि अभी 24 घंटे पहले पुतिन की अगुवाई वाला रूस यूक्रेन के नाटो में शामिल होने पर तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे चुका है. Click here to read more

7.'पाकिस्तान सबसे खतरनाक देशों में से एक है', अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का बड़ा बयान

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने पाकिस्तान को लेकर सख्त टिप्पणी की है. बाइडेन ने पाकिस्तान को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक बताया है. Click here to read more

8.जम्मू-कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग, आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को उतारा मौत के घाट

जम्मू कश्मीर के शोपियां में शनिवार को चौधरी गुंड में आतंकवादियों ने एक नागरिक को गोली मार दी. गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. Click here to read more

9.दिवाली से पहले महंगाई की मार, अमूल ने इतने रुपये बढ़ाए दूध के दाम

डेरी सेक्टर की अहम कंपनी अमूल ने दूध के रेट बढ़ा दिए है. जिससे त्योहारों पर आम आदमी का बजट बिगड़ सकता है. नई कीमतें आज से लागू हो गई हैं. Click here to read more

10.इतिहास बन जाएगा 150 साल पुराना ये पुलिस सिस्टम, धामी कैबिनेट ने क्यों लिया ये फैसला

उत्तराखंड (Uttarakhand) में 150 साल पुराना पटवारी पुलिस सिस्टम खत्म होने जा रहा है. ब्रिटिशकाल से लागू हुआ राजस्व पुलिस सिस्टम यहां आज भी लागू है. Click here to read more