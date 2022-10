Zee News Select: देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें, सिर्फ एक क्लिक में यहां पढ़ें | 16 October 2022

1.NSG क्यों है आतंक के खिलाफ दुनिया की घातक फोर्स, कैसे तैयार होते हैं 'ब्लैक कैट्स'?

आज 16 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बेहतरीन आतंकवाद-रोधी बलों में से एक 'राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड' (NSG) का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है. एनएसजी के 38 वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और कई दिग्गज हस्तियों ने इन देश के रखवालों को उनके योगदान के लिए बधाई दी. एनएसजी को अनौपचारिक रूप से 'ब्लैक कैट्स' भी कहा जाता है, क्योंकि वे ऊपर से नीचे तक काली वर्दी में होते हैं.

2.दिल्ली बन गई क्राइम कैपिटल, LG साहब ध्यान दें; सिसोदिया ने चिट्ठी लिख साधा निशाना

दिल्ली में बढ़ती क्राइम की घटनाओं को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने LG वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने कहा है कि दिल्ली क्राइम कैपिटल बन गई है. LG साहब इस ओर भी थोड़ा ध्यान दें.

3.DENGUE अलर्ट! अक्टूबर का महीना क्यों है खतरनाक, हमें क्या करना चाहिए?

मानसून के जाते ही दिल्ली के साथ-साथ देश के कई राज्यों में डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है. हर जगह डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ रही है.

4.कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग कल, 137 साल के सफर में पार्टी में कब-कब हुए चुनाव

सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पार्टी के अध्यक्ष पद का चुनाव न लड़ने पर 24 वर्ष बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति कांग्रेस अध्यक्ष बनेगा.

5.PET परीक्षा में उमड़ा छात्रों का हुजूम, चरमराई रेल व्यवस्था, चलाई गई स्पेशल ट्रेन

यूपी पीईटी परीक्षा को लेकर रेलवे प्रशासन की जमकर आलोचना हो रही है. परीक्षा में भारी तादाद में आने वाले छात्रों की पहले से जानकारी होने के बावजूद जरूरी व्यवस्थाएं नहीं की गईं.

6.केजरीवाल ने सिसोदिया-सत्येंद्र जैन को बताया 'भगत सिंह', कहा- ये आजादी की दूसरी लड़ाई

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. सिसोदिय को मिले सीबीआई के समन के बाद केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि ये आजादी की दूसरी लड़ाई है.

7.दिल्ली में हिंदू युवक की हत्या के बाद हंगामा, इलाके में भारी पुलिसबल तैनात

दिल्ली में दो दिन पहले एक हिंदू युवक पर कुछ लड़कों ने जानलेवा हमला किया था. आज इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. युवक की मौत के बाद गुस्साए लोग इंसाफ की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

8.'गुजरात' फतह के लिए BJP का एक्शन प्लान, मोदी-शाह की जोड़ी ने किया नई रणनीति का ऐलान!

गुजरात में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान जल्द होने वाला है. इस बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी (BJP) ने गुजरात का गढ़ बचाने के साथ यहां जीत का नया इतिहास रचने के लिए पीएम मोदी (PM Modi) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) की जोड़ी फाइनल प्लान बना चुकी है.

9.यूक्रेन के खिलाफ रूस ने 'VIAGRA' को बनाया हथियार, जारी किया 'RAPE' का फरमान

रूस और यूक्रेन के बीच लंबे वक्त से जारी जंग का कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा. अब रूस ने अपने सैनिकों से 'यूक्रेनियों का बलात्कार' करने के लिए कहा है. आइये आपको बताते हैं संयुक्त राष्ट्र की चौंका देने वाली रिपोर्ट के बारे में.

10.साइंस के हिसाब से दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत महिलाएं, लिस्ट में एक भारतीय भी शामिल

हर इंसान चाहता है कि वो खूबसूरत दिखे लेकिन क्या आप जानते हैं हार्ले स्ट्रीट के कास्मेटिक सर्जन डॉक्टर जूलियन डी सिल्वा ने खूबसूरती मापने का एक पैमाना बनाया है. डॉक्टर सिल्वा ने एक टेक्नोलॉजी तैयार की है. इसके हिसाब से खूबसूरती को गोल्डेन रेश्यो के अनुसार मापा जाता है. इसमें चहरे की खूबसूरती को मापकर 1.618 (Phi) से तुलना की जाती है. कोई चेहरा जितना इस पैमाने के करीब होता है, वह उतना ही खूबसूरत माना जाता है. आइए जानते हैं कि इस गोल्डेन रेश्यो के हिसाब से कौन सा चहरा सबसे ज्यादा खूबसूरत है.