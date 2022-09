Zee News Select: देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 16 सितंबर

1.गुजरात चुनाव को लेकर राघव चड्ढा ने दी बड़ी जानकारी, जानें क्या कहा AAP नेता ने

गुजरात चुनाव को लेकर AAP नेता राघव चड्ढा ने अहम जानकारी दी है. आइये आपको बताते हैं चुनावी जिम्मेदारियों को लेकर राघव चड्ढा ने क्या कहा. Click here to read more.

2.PM मोदी का जन्मदिन होगा खास, कहीं '56 इंच थाली', कहीं बच्चों को मिलेगा 'गोल्ड गिफ्ट'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन की तैयारियां जोरों पर हैं. 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर तमिलनाडु के एक सरकारी अस्पताल में नवजात शिशुओं को सोने की अंगूठी गिफ्ट की जाएगी. Click here to read more.

3.उद्धव ठाकरे को झटका, शिवसेना के 15 में से 12 राज्य प्रमुखों का शिंदे गुट को समर्थन

सीएम शिंदे ने कहा, 'विभिन्न राज्यों के शिवसेना क्षेत्रीय प्रमुखों ने बुधवार को मुलाकात की और उन सभी ने हमें अपना समर्थन देने की घोषणा की.' Click here to read more.

4.लखनऊ में भारी बारिश, दीवार गिरने से 9 की मौत, प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

लखनऊ प्रशासन ने एडवाइजरी जारी कर शहरवासियों को अति आवश्यक होने तक घर से बाहर न निकलने और पुराने जर्जर भवनों से सावधान रहने, भीड़-भाड़ वाले एवं ट्रैफिक जाम वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह दी है. Click here to read more.

5.पंजाब की इस बड़ी पार्टी का होगा बीजेपी में विलय, कई पूर्व विधायक भी होंगे शामिल

पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब पीपुल्स कांग्रेस का जल्द बीजेपी में विलय होने जा रहा है. दोनों पार्टियों ने साथ में विधानसभा चुनाव लड़ा था. Click here to read more.

6.ग्वालियर में लैंडिंग, चिनूक से शिफ्टिंग, नामीबिया से आ रहे चीतों को लेकर ये है प्लान

देश में अंतिम चीते की मौत 1947 में कोरिया जिले में हुई थी, जो छत्तीसगढ़ जिले में स्थित है. 1952 में चीते को भारत में विलुप्त घोषित किया गया था. Click here to read more.

7.वक्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने का मामला, हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता के मुताबिक इस एक्ट के प्रावधानों के चलते वक्फ की संपत्तियों को विशेष दर्जा हासिल है. ऐसा दर्जा ट्रस्ट, मठ, अखाड़े की संपत्ति को हासिल नहीं है. इसलिए ये एक्ट समानता के मूल अधिकार का हनन करता है. Click here to read more.

8.'यूक्रेनियों से कपड़े उतरवाकर खुदसे मरवाते हैं गोली, रूसी सेना ऐसे करती है टॉर्चर'

रूसी सेना के कब्जे वाले मारियुपोल शहर में तीन महीनों तक बंधक रहीं एक वॉलिंटियर डॉक्टर ने अमेरिका के कुछ डॉक्टरों के सामने भयावहता की ऐसी कहानी सुनाई है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी. आइए जानते हैं रूसी कैसे करते थे टॉर्चर. Click here to read more.

9.भारत में 70 हजार स्टार्टअप, 100 यूनिकॉर्न; PM मोदी ने SCO में रखा भारत का विकास मॉडल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश है. तेजी से बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी ने भारत की सराहना की. Click here to read more.

10.यूक्रेन के इस शहर में मिली 440 डेडबॉडीज की सामूहिक कब्र, राष्‍ट्रपति ने किया दावा

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने गुरुवार रात को कहा कि पिछले हफ्ते हमने इन क्षेत्रों पर फिर से कब्जा पाया था. इसके बाद इज़ियम शहर में एक सामूहिक कब्र मिली है. ज़ेलेंस्की ने कहा, ‘इज़ियम, खार्किव क्षेत्र में लोगों के कई सामूहिक कब्र मिले हैं. इस कब्र में कितने लोगों को दफनाया गया, इसकी जानकारी एक-दो दिन में मिल जाएगी. Click here to read more.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर