Zee News Select: देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 17 सितंबर

1- Weather Forecast: देश के कई राज्यों में अगले 5 दिनों तक झमाझम बारिश, मौसम रहेगा सुहावना; दिल्ली-NCR को लेकर आया ये अपडेट

मानसून अब विदाई की बेला में है लेकिन जाते-जाते वह लोगों को जमकर भिगो देने के मूड में है. पिछले दो दिनों से दिल्ली-एनसीआर समेत देश के अलग-अलग हिस्सों में बारिश हो रही है. बारिश और उसके बाद ठंडी हवाएं चलने से लोगों को उमस भरी गर्मी से काफी हद तक राहत मिली है. हालांकि कई इलाकों में बारिश का पानी जमा हो जाने से लोगों को परेशानियां भी झेलनी पड़ी है. मौसम विभाग (IMD) ने अगले 5 दिनों के लिए बारिश (Rain Forecast) को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है.

2- IRCTC Scam: तेजस्वी यादव को लग सकता है बड़ा झटका, IRCTC घोटाले में जमानत रद्द करने की मांग

बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादल की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं. IRCTC घोटाले में CBI ने अब दिल्ली कोर्ट का रुख किया है. CBI ने इस मामले में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने की मांग की है. सीबीआई का कहना है कि तेजस्वी यादव जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में अगर कोर्ट ने CBI की याचिका मंजूर कर ली और जमानत याचिका रद्द कर दी तो तेजस्वी यादव को जेल जाना पड़ सकता है.

3- Kuno National Park को ही विदेशी चीतों को छोड़ने के लिए क्यों चुना गया? ये है खासियत

नामीबिया (Namibia) से भारत लाए गए चीतों (Cheetahs) को मध्य प्रदेश (MP) के कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) में पीएम मोदी ने छोड़ दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के जन्मदिन (17 सितंबर) के मौके पर भारत में चीता प्रोजेक्ट (Cheetah Project) का उद्घाटन हुआ है. इस बीच ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि विदेशी चीतों के पुनर्वास के लिए कूनो नेशनल पार्क को ही क्यों चुना गया है. भारत में और भी नेशनल पार्क हैं वहां नामीबिया से लाए गए चीते क्यों नहीं रखे गए. आइए जानते हैं कि कूनो नेशनल पार्क की खासियत क्या है और वहां विदेशी चीतों को क्यों छोड़ा गया है.

4- Loksabha Elections: फूलपुर के रास्ते दिल्ली की गद्दी तक पहुंचने की तैयारी, नीतीश कुमार ने 2024 के लिए ऐसे कसी कमर

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) 2024 को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. विपक्ष भी इस बार पहले से तैयारियों में जुटा हुआ है. ऐसे में नीतीश कुमार के ऊपर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं. कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रयागराज (Prayagraj) की फूलपुर (Phoolpur) सीट से चुनाव लड़ सकते हैं.

5- Russia Ukraine War: युद्ध के 7 महीने बाद पुतिन ने आखिर खोल ही दिया राज, बताया क्या हासिल करके बंद करेंगे यूक्रेन वॉर?

व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के नेतृत्व वाले रूस (Russia) ने आखिर यूक्रेन (Ukraine) से युद्ध क्यों शुरू किया. वे आखिर किस शर्त पर यह युद्ध बंद करने को तैयार होंगे. ये 2 सवाल पिछले 7 महीने से पूरी दुनिया को परेशान कर रहे हैं. अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहली बार खुद ही इन सवालों का जवाब दे दिया है. शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद पहुंचे पुतिन ने अपना टारगेट और वह शर्त बताई, जिसके पूरा होने के बाद वह इस युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार हो सकते हैं.

6- Abu Abdullah: इस शख्स ने किया 53 औरतों से विवाह, एक शादी तो बस एक रात ही चली; बताया-दुल्हन में थी इस चीज की तलाश

हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक शादी (Marriage) को सात जन्मों का बंधन कहा जाता है. हालांकि दुनिया के कई देशों में बहु विवाह की प्रथा भी रही है. भारत में भी आपने कुछ लोगों को दो, तीन या फिर 4 शादियां करते देखा या सुना होगा. लेकिन यहां पर बात जिन अब्दुल्ला साहब कि तो उन्होंने मानों हर नियम कायदे और कानून का तोड़ निकालते हुए 43 साल में 53 शादियां की और दुनियाभर में मशहूर हो गए.

7- Project Cheetah: प्रोजेक्ट चीता पर आया कांग्रेस का बयान, कहा- 'भारत जोड़ो यात्रा' से ध्यान भटकाने का तमाशा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने शनिवार को मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय पार्क में नामीबिया से लाए गए 8 चीतों को छोड़ा. पीएम मोदी ने प्रोजेक्ट चीता का भी उद्घाटन किया. इस घटनाक्रम को लेकर कांग्रेस (Congress) ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय मुद्दों को दबाने और ‘भारत जोड़ो यात्रा’ से ध्यान भटकाने के लिए यह सब तमाशा खड़ा किया गया है.

8- Operation Octopus: आखिरकार 32 साल बाद नक्सलियों से आजाद हुआ बूढ़ा पहाड़, चौंका देगी ऑपरेशन ऑक्टोपस की कामयाबी की कहानी

झारखंड में माओवादी नक्सलियों के सबसे बड़े गढ़ बूढ़ा पहाड़ को सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस ने पूरी तरह से आजाद करा लिया है. करीब एक महीने से चलाया जा रहा ऑपरेशन ऑक्टोपस (Operation Octopus) पूरी तरह कामयाब रहा है. इसकी तमाम चोटियों पर अब पुलिस का कैंप है. अब इस पहाड़ पर एयरफोर्स का एमआई हेलीकॉप्टर पूरे दमखम से उतारा गया. इसके बाद हमारे जवानों ने तालियां बजाकर जीत की खुशी का इजहार किया.

9- DNA Analysis: अब ट्रैफिक में फंसने का नहीं होगा डर, हवा में चला सकेंगे बाइक; इस देश में शुरू हुआ ट्रायल

क्या आपको पता है मुंबई में एक वर्ष में एक व्यक्ति के 209 घंटे ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं. जबकि दिल्ली में 190 घंटे ट्रैफिक में बर्बाद हो जाते हैं. जब ट्रैफिक में फंसे होते हैं तो आपने कभी-ना -कभी ये जरुर सोचा होगा कि काश कोई ऐसी बाइक या कार होती है, जिससे उड़कर चला जाता. तो अब ये सच होने वाला है. अब एक ऐसी ही बाइक बन गई है जो हवा में उड़ आसानी से उड़ (Flying Bike) सकती है. अमेरिका में एक ऑटो शो में इस बाइक को दिखाया गया है. किसी सुपरबाइक की तरह दिखने वाले इस बाइक की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये हवा में उड़ सकती है.

10- SCO Summit: महाशक्तियों के मिलन से अमेरिका को लगी मिर्ची, पुतिन को लेकर कही गई ये बड़ी बात

व्हाइट हाउस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूक्रेन युद्ध पर टिप्पणी के एक दिन बाद शुक्रवार को कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आप को अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अलग-थलग कर रहे हैं. गौरतलब है कि पीएम मोदी (PM Modi) ने समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सालाना शिखर सम्मेलन के इतर एक द्विपक्षीय बैठक में शुक्रवार को रूसी राष्ट्रपति से बातचीत में यूक्रेन में संघर्ष (Russia-Ukraine War) को जल्द समाप्त करने पर जोर देते हुए कहा कि ‘आज का युग युद्ध का नहीं है.’

