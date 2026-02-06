Advertisement
trendingNow13100517
Hindi Newsदेशदुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा..., US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

'दुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा...,' US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

Baba Ramdev In Zee Real Heroes Award 2026: 'जी संवाद विद रियल हीरोज' के चौथे एडीशन में आज मंच पर गीतकार मनोज मुंतशिर के साथ बाबा रामदेव ने मंच साझा किया. उन्होंने अमेरिका-भारत व्यापार समझौते को लेकर चर्चा की.  

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Feb 06, 2026, 08:49 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'दुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा...,' US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

Zee Real Heroes Award 2026: मुंबई में आज 6 फरवरी 2026 को ' जी संवाद विद रियल हीरोज' के चौथे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है. इस इवेंट में राजनीति, एंटरटेनमेंट और खेल जगत के कई सेलिब्रिटी पहुंचे. इस इवेंट को गीतकार मनोज मुंतशिर ने होस्ट किया. मंच पर उनके साथ योग गुरु रामदेव भी पहुंचे. उन्होंने भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते और बदलते वैश्विक क्रम समेत कई मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान योग गुरु रामदेव ने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

'भारत के सामने शरणागत होना ही पड़ेगा...' 

मनोज मुंतशिर ने बाबा रामदेव से हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की. मनोज मुंतशिर के सवाल का जवाब देते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा,'  मैं इसे भारत की उपलब्धि नहीं भारत का सामर्थ्य मानता हूं. ट्रंप हो या दुनिया की कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो भारत के सामने उसे शरणागत होना ही पड़ेगा. ये भारत के बाजार की ताकत है. ये भारत के करोड़ों लोगों की ताकत है और ये अमेरिका की मजबूरी भी है.' उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को अमेरिका में महंगाई कम करनी है तो टैरिफ को कम करना भी उनकी मजबूरी है. यह भारत की भी मजबूती है. रामदेव ने कहा कि भारत को इग्नोर करके कोई सुपर पावर नहीं बन सकता और भारत ही अगला सुपर पावर बनेगा. इसलिए अगर वे पहले शरणागत हो जाते हैं तो हम उन्हें द्ववार पर तो खड़ा ही रखेंगे. 

ये भी पढ़ें- 'दुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा...,' US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

Add Zee News as a Preferred Source

50 फीसदी से 18 फीसदी पर टैरिफ आना भारत की जीत?  

योग गुरु रामदेव ने कहा कि भारत जिस दिशा में बढ़ रहा, उसको लेकर कुछ ऐसे लोग जिनके पास न तो विजन है और न कोई आत्मविश्लेषण, वो भी रायशुमारी करते हुए दिखाई देते हैं. जो अभी राजनीति में बालक हैं और बचकानी हरकत करते हैं ऐसे लोग भी आधुनिक भारत का आत्म विश्लेषण करते हैं. भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैनुफैक्चरिंग या साइंस-टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या इनवेंशन पर आधारित नए क्रिएशन हो या चाहे पूरी दुनिया को हेल्थ-एजुकेशन हो या आने वाले रिसर्च भारत की आने वाली समय में भागीदारी होगी. उन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, साइंस, जलवायु, ज्ञान और सांस्कृतिक दृष्टि से और मेहनत-पुरुषार्थ में भी भारत आगे है.  इस पराक्रम और पुरुषार्थ के आगे ट्रंप-अमेरिका क्या पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा. 

ये भी पढ़ें- Zee Real Heroes Award 2026: 'दुनिया पर खतरा...' ज़ी रियल हीरोज संवाद में पर्यावरण संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन की चेतावनी

विपक्ष कह रहा है कि भारत घुटने देगा 

मनोज मुंतशिर ने बाबा रामदेव से पूछा कि विपक्ष ने कहा कि भारत ने घुटने टेक दिए और भारत से जुड़ा हर फैसला ट्रंप लेंगे. इस पर बोलते हुए रामदेव ने कहा कि अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है तो घटाएंगे भी वही. वहीं पीएम मोदी धैर्य से काम ले रहे हैं क्योंकि ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं. रामदेव ने कहा कि ट्रंप को खबरों में रहने की बीमारी है. उन्होंने कहा कि अब वैश्विक क्रम तेजी से बदल रहा है और इसमें भारत को चीन के साथ बैलेंस करके चलना होगा. उन्होंने कहा कि भले ही भारत के चंद मुसलमान पीएम मोदी को गाली देते हों, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान देश उनका सम्मान करते हैं और ये पीएम मोदी की जीत है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Zee Real Heroes Award 2026

Trending news

UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
Ghuskhor Pandat
UGC और शंकराचार्य विवाद पर खामोशी पर 'घूसखोर...' के मुद्दे पर 24 घंटे में एक्शन; वजह
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
Zee Real Heroes Award 2026
US के साथ ट्रेड डील को रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे बताया बालक?
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
Zee Real Heroes 2026
मुश्किलों को पीछे छोड़ आगे बढ़ीं..., अब दुनिया में अलग पहचान; जानें 'घूंघट स्टोरी'
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
Zee Real Heroes Award 2026
'दुनिया पर खतरा...', ZEE रियल हीरोज संवाद में संरक्षणवादी पूर्णिमा बर्मन की चेतावनी
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
Karnataka Congress
नेतृत्व विवाद पर सिद्धारमैया के बेटे का बड़ा दावा, शिवकुमार ने उड़ा दिया मजाक
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
Zee Real Heroes Award 2026
8 साल की सानवी ने 4895 मीटर ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा; 'जी संवाद' के मंच पर...
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
Jammu Kashmir
अमित शाह के कश्मीर दौरे पर भड़के आतंकी, कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
Zee Real Heroes Award 2026
'पहले की सरकारों ने मुंबई से टैक्स वसूला, लेकिन अब..',मंगल लोढ़ा का विपक्ष पर निशाना
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
Kerala
केरल की इस गर्ल स्टूडेंट का भी था कोरियन कनेक्शन? सुसाइड केस में बढ़ी पुलिस की उलझन!
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू
Meghalaya News
मेघालय खदान हादसा: भीषण धमाके में बढ़ी मरने वालों की संख्या, टीम कर रही है रेस्क्यू