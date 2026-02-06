'दुनिया को भारत के आगे शरणागत होना पड़ेगा...,' US के साथ व्यापार समझौते को बाबा रामदेव ने बताया देश का सामर्थ्य, राजनीति में किसे कह दिया बालक?

Zee Real Heroes Award 2026: मुंबई में आज 6 फरवरी 2026 को ' जी संवाद विद रियल हीरोज' के चौथे एडिशन का आयोजन किया जा रहा है. इस इवेंट में राजनीति, एंटरटेनमेंट और खेल जगत के कई सेलिब्रिटी पहुंचे. इस इवेंट को गीतकार मनोज मुंतशिर ने होस्ट किया. मंच पर उनके साथ योग गुरु रामदेव भी पहुंचे. उन्होंने भारत-अमेरिका के व्यापार समझौते और बदलते वैश्विक क्रम समेत कई मुद्दों पर बातचीत की. इस दौरान योग गुरु रामदेव ने विपक्ष पर भी निशाना साधा.

'भारत के सामने शरणागत होना ही पड़ेगा...'

मनोज मुंतशिर ने बाबा रामदेव से हाल ही में भारत-अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते को लेकर बातचीत की. मनोज मुंतशिर के सवाल का जवाब देते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा,' मैं इसे भारत की उपलब्धि नहीं भारत का सामर्थ्य मानता हूं. ट्रंप हो या दुनिया की कोई कितनी भी बड़ी ताकत हो भारत के सामने उसे शरणागत होना ही पड़ेगा. ये भारत के बाजार की ताकत है. ये भारत के करोड़ों लोगों की ताकत है और ये अमेरिका की मजबूरी भी है.' उन्होंने कहा कि अगर ट्रंप को अमेरिका में महंगाई कम करनी है तो टैरिफ को कम करना भी उनकी मजबूरी है. यह भारत की भी मजबूती है. रामदेव ने कहा कि भारत को इग्नोर करके कोई सुपर पावर नहीं बन सकता और भारत ही अगला सुपर पावर बनेगा. इसलिए अगर वे पहले शरणागत हो जाते हैं तो हम उन्हें द्ववार पर तो खड़ा ही रखेंगे.

50 फीसदी से 18 फीसदी पर टैरिफ आना भारत की जीत?

योग गुरु रामदेव ने कहा कि भारत जिस दिशा में बढ़ रहा, उसको लेकर कुछ ऐसे लोग जिनके पास न तो विजन है और न कोई आत्मविश्लेषण, वो भी रायशुमारी करते हुए दिखाई देते हैं. जो अभी राजनीति में बालक हैं और बचकानी हरकत करते हैं ऐसे लोग भी आधुनिक भारत का आत्म विश्लेषण करते हैं. भारत हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, मैनुफैक्चरिंग या साइंस-टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या इनवेंशन पर आधारित नए क्रिएशन हो या चाहे पूरी दुनिया को हेल्थ-एजुकेशन हो या आने वाले रिसर्च भारत की आने वाली समय में भागीदारी होगी. उन्होंने कहा नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, साइंस, जलवायु, ज्ञान और सांस्कृतिक दृष्टि से और मेहनत-पुरुषार्थ में भी भारत आगे है. इस पराक्रम और पुरुषार्थ के आगे ट्रंप-अमेरिका क्या पूरी दुनिया को नतमस्तक होना पड़ेगा.

विपक्ष कह रहा है कि भारत घुटने देगा

मनोज मुंतशिर ने बाबा रामदेव से पूछा कि विपक्ष ने कहा कि भारत ने घुटने टेक दिए और भारत से जुड़ा हर फैसला ट्रंप लेंगे. इस पर बोलते हुए रामदेव ने कहा कि अगर ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया है तो घटाएंगे भी वही. वहीं पीएम मोदी धैर्य से काम ले रहे हैं क्योंकि ट्रंप कभी भी अपनी बात से पलट सकते हैं. रामदेव ने कहा कि ट्रंप को खबरों में रहने की बीमारी है. उन्होंने कहा कि अब वैश्विक क्रम तेजी से बदल रहा है और इसमें भारत को चीन के साथ बैलेंस करके चलना होगा. उन्होंने कहा कि भले ही भारत के चंद मुसलमान पीएम मोदी को गाली देते हों, लेकिन उन्होंने दुनिया के सबसे ताकतवर मुसलमान देश उनका सम्मान करते हैं और ये पीएम मोदी की जीत है.