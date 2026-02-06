Zee Real Heroes Award 2026: योग गुरु से लेकर 'दवा इंडिया' के CEO तक, इन हस्तियों को मिला ज़ी रियल हीरोज अवार्ड; देखिए लिस्ट

Advertisement
Zee Real Heroes Award 2026: ज़ी संवाद विद रियल हीरोज़ अवॉर्ड्स के चौथे एडिशन का आयोजन मुंबई में हुआ. जहां देश के बदलाव का वाहक बने नायकों को अवार्ड दिया गया. इस दौरान इनोवेशंस, बिजनेस, हेल्थकेयर, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और कला जगत से जुड़ी हस्तियों को सम्मानित किया गया.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 06, 2026, 11:46 PM IST
Zee Real Heroes Award 2026: ज़ी मीडिया ने देश में बदलाव लाने वाले तमाम नायकों को सम्मानित किया. Zee Real Heroes Award 2026 के आयोजन में 'भारत के रियल हीरोज़'को सम्मानित किया गया, जिन्होंने समाज पर बेमिसाल असर डाला है. इस इवेंट में देशभर के थॉट लीडर्स, अचीवर्स और पॉलिसी मेकर्स ने सार्थक संवाद के जरिए देश में मौजूद संभावनाओं की पड़ताल की. यहां देखिए ZEE संवाद रियल हीरोज़ 2026 अवॉर्ड पाने वालों की पूरी लिस्ट.

मंगला मणि - स्पेस रिसर्च में योगदान के लिए.

बन्नीहट्टी परमेश्वरप्पा - स्पेस रिसर्च में योगदान के लिए.

आशीष चौहान -  आर्थिक ग्रोथ में योगदान के लिए.

डॉ. सुजीत पॉल - फार्मा सेक्टर में योगदान के लिए.

डॉ. गीता मंजूनाथ - हेल्थकेयर में AI को जोड़ने के लिए.

डॉ. अंकिता मित्तल - महिलाओं के स्वास्थ्य में योगदान के लिए.

पद्म श्री कल्पना सरोज- बिजनेस में रुकावटों को तोड़ने के लिए.

रूमा देवी - बोल्ड बिजनेस आइडिया बनाने के लिए.

पाबिबेन रबारी - बिज़नेस में रुकावटों को तोड़ने के लिए.

बाबा रामदेव - वेलनेस को पॉपुलर बनाने के लिए.

योगिता मंडावी - स्पोर्ट्स में शानदार अचीवमेंट के लिए.

अर्णव महर्षि - AI रिहैबिलिटेशन टूल डेवलप करने के लिए.

सान्वी सूद - माउंटेनियरिंग में शानदार अचीवमेंट के लिए.

जितेंद्र भार्गव - एविएशन सेक्टर में योगदान के लिए.

अनु मलिक - पैट्रियटिक मेलोडी मेस्ट्रो ऑफ़ द ईयर.

अदा शर्मा - ब्रेकथ्रू टैलेंट ऑफ़ द ईयर.

मोना सिंह - क्लटर ब्रेकर ऑफ़ द ईयर 

अहान शेट्टी - इम्पैक्ट परफॉर्मर ऑफ़ द ईयर 

निधि दत्ता - इंडियाज़ फर्स्ट वुमन वॉर फिल्ममेकर 

मधुर भंडारकर - सिनेमा में सोशल रियलिटी की आवाज़ 

रकुल प्रीत सिंह - बेस्ट एक्ट्रेस.

सोनू सूद - पीपल्स प्राइड ऑफ़ द ईयर.

पलक मुच्छल - सेवा थ्रू सुर - ग्लोबल फिलैंथ्रॉपी अवॉर्ड - ऐक्रेलिक.

मिथुन शर्मा - साउंड ऑफ़ लिगेसी - म्यूज़िकल इनोवेशन अवॉर्ड.

सिमू दास - क्रिकेट में शानदार कामयाबी के लिए.

अनु कुमारी - क्रिकेट में शानदार कामयाबी के लिए.

जमुना रानी टुडू - क्रिकेट में शानदार कामयाबी के लिए.

अनेखा देवी - क्रिकेट में शानदार कामयाबी के लिए.

बसंती हंसदा- क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

सुनीता सरथे - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

पार्बती मरंडी - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

दीपिका टी सी - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

फूल सोरेन - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

गंगा एस कदम - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

काव्या एन आर - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

सुषमा पटेल - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

दुर्गा येवले - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

शिका शेट्टी - क्रिकेट में शानदार कामयाबी.

कशिश मित्तल- इंडियन क्लासिकल और सूफी म्यूजिक आइकन.

हर्ष जैन, को-फाउंडर और COO, ग्रो - फिनटेक के फील्ड में शानदार कामयाबी.

बीते कुछ सालों में, ज़ी रियल हीरोज़ ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी और पैरालिंपियन नवदीप सिंह जैसी जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया है. हमारी ये पहल देशवासियों को प्रेरित करने वाली लगन और कामयाबी की असली कहानियों का दिखाने के लिए ज़ी मीडिया की प्रतिबद्धता को दिखाती है.

Zee Real Heroes Award 2026

