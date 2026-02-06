Zee ने किया देश के Real हीरोज का सम्मान, चौथे एडिशन में मनाया चेंजमेकर्स का जश्न

Zee Real Heroes Award 2026: Zee मीडिया कॉर्पोरेशन, भारत का पहला और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है. 6 फरवरी, 2026 को द फेयरमोंट, मुंबई में होने वाले रियल हीरोज के साथ जी संवाद के चौथे एडिशन की गर्व से घोषणा करता है. यह खास इवेंट उन लोगों को पहचान करता है जिनके साहस, इनोवेशन और लगन ने समाज पर अच्छा असर डाला है. यह प्लेटफॉर्म कई कैटेगरी में बदलाव लाने वालों को सम्मानित करता है.

इस कैटेगरी के जुड़े लोगों की पहचान होती है

इस कैटेगरी में स्पेस रिसर्च, हेल्थकेयर, बिजनेस लीडरशिप, AI इनोवेशन, स्पोर्ट्स, एविएशन, माउंटेनियरिंग, म्यूजिक, सिनेमा, फिलैंथ्रॉपी, फिनटेक और क्रिकेट में शानदार उपलब्धियां शामिल हैं. हर कैटेगरी को सोच-समझकर उन लोगों को पहचानने के लिए बनाया गया है जो इंडस्ट्रीज को बदल रहे हैं, रुकावटों को तोड़ रहे हैं और अच्छा सामाजिक असर डाल रहे हैं.

अवॉर्ड्स करता है असली हीरो की पहचान

ये अवॉर्ड्स मिलकर अलग-अलग तरह की कामयाबियों और हिम्मत, टैलेंट और योगदान की मिली-जुली भावना का जश्न मनाते हैं, जो हर असली हीरो की पहचान है. यह इवेंट सोच रखने वाले लीडर्स, कामयाब लोगों, पॉलिसी बनाने वालों और मीडिया जगत के लोगों को एक साथ लाएगा और संवाद सेगमेंट के जरिए मतलब की बातचीत को बढ़ावा देगा, बातचीत में बदलाव के समय में लीडरशिप, इनोवेशन का बदलता माहौल और आगे की सोच वाले भारत को बनाने में असली कहानी कहने की भूमिका जैसे विषयों पर बात होगी.

पिछले साल इन्हें किया गया था सम्मानित

पिछले कुछ सालों में जी रियल हीरोज ने अजय देवगन, अनुपम खेर, कार्तिक आर्यन, पंकज त्रिपाठी जैसे बड़े नामों से लेकर पैरालिंपियन नवदीप सिंह जैसे ट्रेलब्लेजर और अनगिनत दूसरे चेंजमेकर्स तक, जिनकी यात्राएं समाज को प्रेरित करती हैं और उसे आकार देती हैं, कई जाने-माने कामयाब लोगों को सम्मानित किया है.

यह पहल देश बनाने वाली पत्रकारिता के लिए जी मीडिया के पक्के वादे को दिखाती है, जो उन कहानियों का जश्न मनाती है जो असली लोगों को असली चुनौतियों का सामना करते हुए और असाधारण जीत हासिल करते हुए दिखाती हैं जो पूरे देश में गूंजती हैं.