Zee Real Heroes Award 2026: दुनिया पर मंडरा रहा खतरा कैसे दूर करें? ज़ी रियल हीरोज संवाद में पर्यावरण संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन ने बताया

Zee Real Heroes Award 2026: ज़ी मीडिया ने ज़ी संवाद रियल हीरो (Zee Samvad Real Heroes) नामक कार्यक्रम में अवार्ड शो का आयोजन किया. इसमें कई क्षेत्र की दिग्गज हस्तियों का सम्मान किया गया. इस रियल हीरोज ने देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा दी है. 

Last Updated: Feb 06, 2026, 09:26 PM IST
Photo: Conservationist Purnima Devi Barman at Zee Real Heroes
Zee Real Heroes Award 2026: भारत में बीते कुछ दशकों में बड़ा बदलाव आया है. जिसमें अनगिनत लोगों का योगदान दिया है. देश के असली नायकों के योगदान को Zee News सलाम करता है. इन योद्धाओं के सम्मान में ज़ी संवाद रियल हीरो (Zee Samvad Real Heroes) नामक अवार्ड शो का आयोजन हुआ. इसमें मशहूर पर्यावरण संरक्षणवादी पूर्णिमा देवी बर्मन (Purnima Devi Barman) ने हिस्सा लिया. पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं. उनके सत्र की शुरुआत गुल पनाग ने की. पूर्णिमा देवी बर्मन के साथ मंच पर मौजूद रहीं 'द केरला फेम' एक्ट्रेस अदा शर्मा और गैलेंट के सीईओ मयंक अग्रवाल ने भी सत्र में हिस्सा लिया.

'पर्यावरण की पूर्णिमा'

गुल पनाग- आपको कई अवार्ड मिले हैं. 2025 में आप 'टाइम्स वुमन ऑफ द ईयर' चुनी गई.  2007 में आपने जो अभियान शुरू किया फिर आपने 20 हजार महिलाओं की फौज खड़ी कर दी. कैसे किया?

पूर्णिमा देवी बर्मन- इस मुद्दे पर ध्यान दिलाने और मुझे बुलाने के लिए आभार. आप सब मुझे पूर्णिमा न कहें, मैं आप सबके बीच हरगिला पक्षी बनकर आई हूं. मेरे कपड़ों, मेरे शरीर और आत्मा सब जगह में हरगिला मौजूद है. इस आर्मी बनने की शुरुआत 19 साल पहले हुई. आज हमारे साथ 20 हजार से ज्यादा लोग हैं. आज विलुप्तप्राय श्रेणी में पहुंचे पक्षी हरगिला को बचाने का काम जन आंदोलन बन गया है. आज इनकी तादाद 1800 से ज्यादा हो गई है. 

गुल पनाग - हरगिला के बारे में बताइए?
पूर्णिमा- ये आम पक्षियों से अलग और सबसे बड़ी चिड़िया है. ये हड्डी खाने वाली चिड़िया है. पहले इसे लोग अशुभ मानते थे. देखकर बुरा फील करते थे. अनहोनी की आशंका से डरते थे. मैं 2007 में मैं पीएचडी की पढ़ाई कर रही थी. मेरी जुड़वा बेटियां गोद में थी. मेरे गांव से फोन आया तो मैंने एक बड़े भाई को बोला. जिनका फोन आया. उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक पेड़ कटा उसमें 9 घोसले थे. कई बच्चे गिर कर मर गए. मैंने सोचा हरगिला पक्षी को बचाना है. लोगों को जागरूक करना होगा, मैंने अपनी पीएचडी रोक दी. इसे मैंने कई सालों बाद पूरा किया. लोगों ने मुझे रोका कि ये अशुभ पक्षी है. इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैंने किसी की बात नहीं सुनी और इस पक्षी को बचाने के लिए महिलाओं से बात की और उनके साथ मिलकर काम किया. पहले एक, फिर दो और तीन महिलाएं मुझसे जुड़ीं आज 20 हजार से ज्यादा महिलाओं आज हरगिला आर्मी की मेंबर है. हम कामाख्य जिले में आईए हम इन पक्षियों की गोदभराई करते हैं. 

गुलपनाग- मयंक जी आपका क्या नजरिया है. पर्यावरण की रक्षा के लिए? पर्यावरण के ऊपर जो स्ट्रेस दिख रहा है, कैसे बैलेंस करें?

मयंक अग्रवाल- देश के विकास को गति देने की जरूरत है. सरकार कई देशों को मदद दे रही है. देश में विकास और पर्यावरण दोनों की जरूरत है. सतत विकास की चुनौती के साथ देश के विकास को रफ्तार देनी है ताकि विकास भी हो और पर्यावरण का नुकसान न हो. आज प्रदूषण है. चारों ओर कंस्ट्रक्शन हो रहा है. गाड़ी के शीशों में धूल है. गाड़ियों में प्रदूषण है. जाम है. जहां भी विकास की चीजें जेनरेट होती हैं, वहां रोजी रोटी होती है तो लोग वहां जाते हैं, विकास के कामों में पॉल्युशन होता है. इसलिए प्रदूषण रोकने के लिए सरकार जो भी नियम बनाती है. उसका कड़ाई से पालन करने की जरूरत है. ताकि काफी हद तक आज के टेक्नॉजिकल युग में प्रदूषण कम हो सकता है. पर्यावरण का संरक्षण करना हम सबका काम है. प्रदूषण रोकना सिर्फ उद्धोगपतियों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सबकी जिम्मेदारी है. हर पॉल्युशन का सॉल्युशन है. बिजली बचानी है. हर साल करोड़ों टन कोयला जल रहा है. सब लोग थोड़ा-थोड़ा सहयोग करेंगे तो प्रदूषण की 75 फीसदी समस्या कर हो सकती है.

गुल पनाग- अदा, आप पर्यावरण बचाने के लिए बतौर एक अदाकारा कैसे अपनी भूमिका निभा सकती हैं.
अदा शर्मा- मुझे लगता है कि बहुत से लोग खासकर यंग लड़के-लड़कियां हमारे ड्रेसिंग वगैरह को देखते हैं. ऑन स्क्रीन हम जो करते हैं उसे लोग देखकर प्रेरणा लेते हैं. मैं कोशिश करूंगी कि आज से मैं प्रदूषण रोकने के लिए काम करूंगी. देखिए मैंने 30 साल पुरानी अपनी नानी की साड़ी पहनी है. आज मैं कई अलग-अलग इवेंट में काम करके पर्पसली वही कपड़े पहनूंंगी तो मैं पहले खरीद चुकी हूं. आज लाखों ट्रक कचड़ा टेक्सटाइल सेक्टर से आता है तो हम सिर्फ फोटो के लिए किसी सेक्टर पर बोझ नहीं डालेंगे. घर के बिजली के बल्ब-पंखे-एसी बंद करेंगे. कार को कम चलाएंगे. थोड़ा-थोड़ा सहयोग करेंगे तो हमें देखकर आम जनता पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जुड़ेगी.

गुल पनाग - पूर्णिमा जी क्या कह रहे थे आप? आपने किसी का वेट नहीं किया आप खुद खड़ी हो गईं. कोई संदेश देना हो लोगों को सलाह देनी हो लोगों को जो कुछ करना तो चाहते हैं लेकिन ये तय नहीं कर पाते कि कहां से शुरू करें पर्यावरण बचाने की.

पूर्णिमा- सोंचे नहीं मन बना लें, ये खुद से आता है. मैं जहां जाती हूं ये कहती हूं कि पर्यावरण संरक्षण की शुरुआत हमारे हाथों से, अपने घर से होगी. मन बना लेंगे तो हो जाएगा. मैने नहीं सोचा था कि मैं 20 हजार लोगों की आर्मी बनानी है, लेकिन बन गए. आप आगे आइए जब गांव की हमारी ऐसी महिलाएं कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. आगे आइए. शुरू करिए. प्रतिज्ञा लीजिए. पर्यावरण संरक्षण के लिए अपने हाथ गंदे कीजिए, जैसे मैंने प्रतिज्ञा ली आप लोग भी आज मेरे साथ एक प्रतिज्ञा लीजिए- सोचिए आप सब हरगिला हैं. इमेजिन कीजिए फ्लाई लाइक हरगिला बर्ड्स एव्री वन. आप उसके साथ उड़ने का सपना देखिए आपको कोई नहीं रोक पाएगा. सोचिये कि आप हरगिला पक्षी हैं आप उड़कर कदंब के पेड़ पर बैठे हैं और चहचहा रहे हैं. आप सब मरे साथ एक  आवाज़ निकालिए और बोलिए- तक तक तक तक तक... आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद. क्योंकि ये 'तक तक ' की साउंड है हरगिला पक्षी की आवाज़ जैसी है.

Zee Real Heroes Award 2026

