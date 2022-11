Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 04 November 2022

1- Australia: इस हत्यारोपी का सुराग देने पर मिलेंगे 5 करोड़ रु, पहली बार घोषित हुआ इतना बड़ा इनाम Click here to read more.

ऑस्ट्रेलिया के क्वीन्सलैंड में साल 2018 में एक सी बीच पर 24 साल की ऑस्ट्रेलियाई युवती की कथित हत्या के मामले में स्थानीय पुलिस ने हत्यारोपी पर बड़ा इनाम घोषित किया है. ताजा जानकारी के मुताबिक कत्ल की उस वारदात को अंजाम देने के बाद फरार होकर भारत भाग जाने वाले भारतीय चिकित्सा सहायक यानी नर्स को पकड़ने में मददगार बनने वाले शख्स को 10 लाख ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी करीब सवा पांच करोड़ रुपये का इनाम देने का ऐलान किया है.

2- Third World War की आहट के बीच पुतिन का तगड़ा प्लान, परमाणु बम भी कुछ नहीं कर पाएगा

रूस-यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को 8 महीने से ज्यादा का समय हो चुका है. दुनिया के ऊपर तीसरे विश्वयुद्ध (World War 3) का खतरा मंडराने लगा है. इस बीच खबर है कि रूस (Russia) ने तीसरे विश्वयुद्ध के खतरे को देखते हुए अपने देश में तैयारियां शुरू कर दी हैं. जानकारी के मुताबिक, रूस की राजधानी मॉस्को (Moscow) में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) के आदेश पर 900 बम शेल्टर बनाए जा रहे हैं. इनमें से कुछ बनकर तैयार भी हो चुके हैं. दावा किया जा रहा है कि इनमें से एक बम शेल्टर रेडिएशन प्रूफ है, जिसके ऊपर न्यूक्लियर बम (Nuclear Bomb) का भी कोई असर नहीं हैं.

3- Most Poisonous Scorpion: जूता पहनते ही तड़पने लगा मासूम, 7 बार पड़ा दिल का दौरा; चौंकाने वाली है मौत की वजह

साउथ अमेरिकी देश ब्राजील (Brazil) से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बच्चे की तब तड़प-तड़पकर मौत हो गई जब वह अपने जूते पहन रहा था. दरअसल जब बच्चा जूते पहन रहा था तो उसे पता नहीं था कि जूते में काल के रूप में दक्षिण अमेरिका की सबसे खतरनाक प्रजाति का एक बिच्छू बैठा है. बिच्छू के काटने के बाद बच्चे को एक के बाद एक 7 हार्ट अटैक पड़ते हैं और फिर बच्चे की मौत हो गई. बच्चे की मौत की खबर फैलने के बाद इलाके में सनसनी है.

4- ISI की साजिश, LoC से सटे लांचिंग पैड पर हो रहा है आतंकियों का जमावड़ा, पुंछ में घुसपैठ की कोशिश नाकाम

खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) में स्थित टेरर कैंपों से आतंकियों के कई ग्रुप की लाइन आफ कंट्रोल (एलओसी) की तरफ मूवमेंट किए जाने की जानकारी मिली है. जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सर्दियों से पहले पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई बड़ी संख्या में आतंकियों को भारतीय सीमा में दाखिल कराने की साजिश में लग गई है. गुरुवार के दिन भी पुंछ में एलओसी पर ऐसे ही घुसपैठ की साजिश कर रहे आतंकियों की कोशिश को भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया था. सेना के ऑपरेशन में तीन आतंकी मारे गये थे.

5- Tihar Jail: हटाए गए तिहाड़ जेल के DG, महाठग सुकेश चंद्रशेखर के सनसनीखेज आरोपों पर LG का एक्‍शन, जानें पूरा मामला

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने तिहाड़ जेल के डीजी संदीप गोयल का ट्रांसफर कर दिया है. उनके स्थान पर संजय बेनीवाल को तिहाड़ का नया डीजी बनाया गया है. संदीप गोयल को अगले आदेश के लिए पुलिस हेडक्वार्टर से संपर्क करने को कहा गया है. हालांकि डीजी संदीप गोयल को हटाने का कोई स्पष्ट कारण आदेश में नहीं बताया गया है लेकिन ठग सुकेश चंद्रशेखर के सनसनीखेज आरोपों के बाद की गई है. इसके अलावा हाल ही में तिहाड़ में बंद सत्येंद्र जैन को वीआईपी सुविधा देने का मामला भी सामने आया है.

6- Pollution: दिल्‍ली में ट्रकों-डीजल व्‍हीकल की एंट्री बैन, 50% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम

दिल्ली (Delhi) की हवा में प्रदूषण (Pollution) का स्तर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 के पार चला गया है. इस बीच, दिल्ली की आप सरकार ने बड़ा फैसला किया है कि शहर में ट्रकों और डीजल व्हीकल्स की एंट्री पर बैन रहेगा. ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे पर गाड़ियों का डायवर्ट किया जाएगा. इसके अलावा 50 फीसदी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे. इसके लिए प्राइवेट दफ्तरों को भी एडवाइजरी जारी की जाएगी.

7- Delhi Pollution: सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली में सांसों के संकट का मामला, 10 नवंबर को होगी सुनवाई

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) के मसले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) 10 नवंबर को सुनवाई करेगा. आज एक वकील शशांक शेखर झा ने चीफ जस्टिस यू यू ललित ने सामने यह मामला उठाया. सर्वोच्च अदालत में हुई इस सुनवाई के दौरान एडवोकेट शशांक शेखर झा ने कहा कि दिल्ली का दम घुट रहा है. दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 500 तक पहुंच गया है. नोएडा ने अपने स्कूल बंद (School Closed) कर दिए है. जो लोग पूरी तरह स्वस्थ भी है, उनके लिए भी अब दिल्ली रहने लायक नहीं है.

8- MCD चुनाव की घोषणा आज संभव, बीजेपी, कांग्रेस और आप ने उम्मीदवार तय करने के लिए बनाई रणनीति

लंबे इंतजार के बाद आज शाम दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव की घोषणा हो सकती है. दिल्ली राज्य चुनाव आयोग ने आज शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है. उम्मीद की जा रही है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एमडीसी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है. तीन प्रमुख दलों - बीजेपी , आम आदमी पार्टी और कांग्रेस - ने एमसीडी के 250 वार्ड के चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों और उम्मीदवारों के चयन पर काम करना शुरू कर दिया है.

9- Gujarat Elections: इसुदान गढ़वी होंगे AAP के सीएम कैंडिडेट, केजरीवाल ने किया ऐलान

आम आदमी पार्टी ने गुजरात चुनाव के लिए सीएम कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है. आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव इसुदान गढ़वी गुजरात में आप के सीएम कैंडिडेट होंगे.बता दें ‘आप’ से शीर्ष पद की दौड़ में इसकी गुजरात इकाई के अध्यक्ष गोपाल इटालिया, महासचिव मनोज सोरठिया भी शामिल थे.

10- Cyrus Mistry death: सायरस मिस्त्री की कार हादसे का शिकार कैसे हुई? बताई गई ये वजह

बिजनेस टाइकून साइरस मिस्त्री (Cyrus Mistry) की जान लेने वाले कार हादसे में जीवित बचे डेरियस पंडोले (Darius Pandole) ने पुलिस को बताया कि उनकी पत्नी डॉ. अनाहिता (Dr Anahita) मर्सिडीज बेंज (Mercedes-Benz ) कार तीसरी लेन में चला रही थीं और जब सड़क संकरी हुई तो वह कार को तीसरी लेन से दूसरे लेन में नहीं ले जा सकीं.

