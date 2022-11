Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 03 November 2022

1- पाकिस्तान में बड़ा हमला, आजादी मार्च में इमरान खान को गोली मारी गई; 1 शख्स की मौत

पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ लाहौर से इस्लामाबाद तक हकीकी मार्च निकाल रहे पूर्व पीएम इमरान खान की गुरुवार को वजीराबाद में हुई रैली में फायरिंग हो गई. इस घटना में इमरान खान समेत 6 लोगों के घायल होने और 1 व्यक्ति की मौत की खबर है. Click here to read more.

2- ED के सामने नहीं पेश हुए सीएम सोरेन, बोले- मैंने अपराध किया है तो आओ और मुझे गिरफ्तार करो

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने आज पेश नहीं हुए. उन्होंने ईडी को खुली चुनौती दे दी है. अपने आवास के बाहर जमा हुए समर्थकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, आज मुझे ईडी के सामने पेश होना था, जबकि छत्तीसगढ़ में मेरा पहले से कार्यक्रम था. अगर मैंने कोई अपराध किया है तो आइए मुझे गिरफ्तार करिए. पूछताछ क्यों कर रहे. Click here to read more.

3- CVC कार्यक्रम में क्यों बोले पीएम मोदी- ‘मैंने बहुत गालियां सुनी हैं, बहुत आरोप सुने हैं लेकिन...’

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के ‘सतर्कता जागरूकता सप्ताह’ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ‘‘किसी भी कीमत पर’’ भ्रष्टाचारी बचने नहीं चाहिए और उन्हें राजनीतिक व सामाजिक प्रश्रय भी नहीं मिलना चाहिए. Click here to read more.

4- गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान, दो चरणों में होगा मतदान; 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने गुजरात विधान सभा चुनाव 2022 (Gujarat Assembly Election 2022) की तारीखों का ऐलान कर दिया है. गुजरात (Gujarat) में 1 और 5 दिसंबर को दो चरणों में मतदान होगा. 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के साथ गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे (Gujarat Assembly Election Results) आएंगे. Click here to read more.

5- Red Fort पर हमले के दोषी आरिफ की फांसी की सजा बरकरार, SC में पुनर्विचार याचिका खारिज

साल 2000 में लाल किले पर हुए हमले के दोषी लश्कर-ए-तैयबा के आंतकी मोहम्मद आरिफ उर्फ अशफाक की फांसी की सजा को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है. सुप्रीम कोर्ट ने सजा के खिलाफ आरिफ की पुनर्विचार अर्जी खारिज कर दी है. Click here to read more.

6- सत्‍येंद्र जैन को जेल में 'सुविधा' के मामले में MHA सख्‍त, मांगी गई रिपोर्ट

केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सतेन्द्र जैन को तिहाड़ जेल में स्पेशल ट्रीटमेंट दिए जाने के मामले में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेट्री से रिपोर्ट मांगी हैं. आरोप है कि दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में रहते हुए जेल अधिकारियों की मिलीभगत से सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं. Click here to read more.

7- कश्मीर में धारा 370 का अस्‍थायी प्रावधान 'राजनीति' के कारण 70 साल तक बना रहा: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस. जयशंकर (S. Jaishankar) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से आर्टिकल 370 (Article 370) हटाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर विपक्षी दलों पर निशाना साधा है. Click here to read more.

8- UN में रूस को इस प्रस्ताव पर सिर्फ चीन का मिला साथ, भारत ने वोटिंग से खुद को अलग रखा, जानें क्या है मामला?

यूक्रेन और अमेरिका द्वारा ‘‘जैविक हथियारों’’ का इस्तेमाल करने के रूस के दावों की पड़ताल के लिए जांच आयोग के गठन की मांग संबंधी मसौदा प्रस्ताव बुधवार को पास नहीं हो पाया. परिषद के केवल दो सदस्यों रूस और चीन ने इसके पक्ष में मतदान किया. Click here to read more.

9- पुतिन के हाथ पर दिखा 'इंजेक्शन का निशान', रूसी राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के स्वास्थ्य को लेकर एक बार फिर बड़ा दावा किया जा रहा है. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है. एक तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें पुतिन के हाथ पर इंजेक्शन के निशान दिख रहे हैं. Click here to read more.

10- इमरान खान पर हमले के बाद क्या बोला भारत? ये है विदेश मंत्रालय का बयान

इमरान खान पर हुए हमले पर भारत का बयान आया है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि हालात पर हमारी नजर है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, यह घटना अभी हुई है. हम करीब से नजर रख रहे हैं और हम चल रहे घटनाक्रम पर नजर रखेंगे. Click here to read more.

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर