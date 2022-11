Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 06 November 2022

1.चीतों का क्वारंटाइन हुआ खत्म, उनकी आजादी पर पीएम मोदी ने कही ये बात

नामीबिया से श्योपुर के कूनो अभ्यारण्य में लाए गए 8 चीतों के क्वारंटाइन का वक्त खत्म हो चुका है. चीतों को बड़े बाड़े में छोड़ने की तैयारी शुरू की जा चुकी है. Click here to read more.

2.प्रदूषण से बेबस दिल्ली, ‘जहरीली हवा’ से राहत नहीं, AQI अभी भी 'बहुत खराब'

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार, रविवार दोपहर 1:10बजे दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 341 दर्ज किया गया. Click here to read more.

3.Punjab की 'मान' सरकार ने वादा निभाया, किसानों को ₹ 5000 करोड़ से अधिक MSP का भुगतान

भगवंत मान सरकार में मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने बताया कि राज्य के किसानों के बैंक खातों में एक ही दिन में 5000 करोड़ से अधिक का एमएसपी भुगतान किया गया है. Click here to read more.

4.उपचुनाव परिणाम 2022: 6 राज्यों की 7 सीटों पर किसकी हुई जीत? यहां देखें फाइनल रिजल्ट

छह राज्यों की सात सीटों पर हुए उपचुनाव चुनाव में ज्यादातर सीटों पर भाजपा को जीत मिली है. आइये आपको बताते हैं सभी विजेताओं के बारे में. Click here to read more.

5.सिर्फ इतने रुपये में कर सकेंगे अंतरिक्ष की सैर, इस भारतीय कंपनी ने शुरू की तैयारी

भारत की एक कंपनी अब गुब्बारे के जरिए पर्यटकों को अंतरिक्ष की सैर कराएगी. मुंबई स्थित 'स्पेस औरा एयरोस्पेस टैक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड' कंपनी ने इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं. Click here to read more.

6.स्‍टेशनों को टर्मिनल और सेंट्रल नाम देने की होती है बड़ी वजह, रेलवे ने बताया नियम

अगर आप रेलवे से सफर करते हैं तो आपने कई बार जंक्शन स्‍टेशन तो देखें होंगे, लेकिन इसके अलावा टर्मिनल और सेंट्रल स्‍टेशन भी होते हैं. रेलवे ने ऐसे नाम क्‍यों दिए. जानिए रेलवे का नियम. Click here to read more.

7.कहीं आपके घर में तो नहीं है ये पौधा? लाता है मनहूसियत.. आने लगते हैं सुसाइड के ख्याल

धरती पर पेड़-पौधों की अनगिनत प्रजातियां हैं. हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि पेड़े-पौधे पर्यावरण के साथ-साथ हमारे जीवन के लिए बेहद जरूरी हैं. कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो जानलेवा होते हैं और उनसे सभी को दूरी बनाकर रखनी चाहिए. Click here to read more.

8.तंजानिया में बड़ा विमान हादसा, झील में गिरा यात्रियों से भरा विमान; 19 की मौत

प्रधानमंत्री कासिम मजलिवा ने बुकोबा हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद कहा, 'इस दुर्घटना के दौरान जान गंवाने वाले 19 लोगों के शोक में सभी तंजानिया शरीक हैं.' Click here to read more.

9.उपचुनाव: मोकामा में RJD की बड़ी जीत, अनंत सिंह की पत्नी ने BJP प्रत्याशी को हराया

बिहार (Bihar) के मोकामा (Mokama) में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार नीलम देवी ने बड़ी जीत हासिल की है. नीलम देवी 16 हजार से ज्यादा वोटों से जीत गई हैं. Click here to read more.

10.अब यूपी में भी होगा अपना 'जिम कार्बेट', सीएम योगी ने किया बड़ा ऐलान

उत्तर प्रदेश में न्यू जिम कार्बेट (New Jim Corbett) विकसित किया जा सकता है. एक हाई लेवल मीटिंग में इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं. Click here to read more.