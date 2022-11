Zee News Select: देश-दुनिया की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 05 November 2022

1.दाऊद और उसके गुर्गों पर NIA का बड़ा एक्शन, सरहद पार से रची जा रही थी खौफनाक साजिश

राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील और उसके सहयोगियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है. आइये आपको इस पूरे मामले के बारे में बताते हैं.

2.महाराष्ट्र में समय से पहले होंगे चुनाव! उद्धव ठाकरे ने कार्यकर्ताओं को दिया ये आदेश

पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद सावंत ने कहा कि मध्यावधि चुनाव होंगे ही क्योंकि पीएम मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के लिए दो लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की घोषणा की.

3.कोर्ट में पेश हुए भोजपुरी स्टार पवन सिंह, पत्नी के पहुंचने पर जमकर हुआ बवाल

अदालत ने पवन सिंह को शनिवार को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस जारी किया था. अभियोजन के अनुसार अदालत ने अब पवन सिंह को प्रति उत्तर देने के लिए 20 दिसंबर का समय दिया है. उसी दिन अगली सुनवाई होगी.

4.HP- उत्तराखंड समेत इन राज्यों में 2 दिनों तक भारी बरसात, जानें दिल्ली- NCR का अपडेट

पश्चिम विक्षोभ की वजह से हिमाचल प्रदेश- उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में 6-7 नवंबर को भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. अगर आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले यह मौसम एडवाइजरी जरूर पढ़ लें.

5.साइरस मिस्त्री एक्सीडेंट मामला, पुलिस ने गाड़ी चला रही डॉक्टर के खिलाफ केस दर्ज किया

बालासाहेब पाटिल, एसपी पालघर ने बताया कि जांच में जो सबूत अब तक सामने आए हैं, उसके आधार पर कार ड्राइवर डॉ अनाहिता पंडोल के खिलाफ IPC की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

6.बॉबी देओल ने किया चाचा का कत्ल, सनी देओल जेल में, जानें कैसे शुरू हुआ ये खूनी खेल

आरा के रौजा में भतीजे ने अपने चाचा की चाकू से कई बार वार कर हत्या कर दी. घटना बीते शुक्रवार की दोपहर प्रकाश में आई. बॉबी देओल ने किसी बात को लेकर अपने चाचा रमेश कुमार (28 वर्ष) पर चाकू से कई बार वार किया.

7.इस बार हिमाचल प्रदेश का चुनाव खास, तय होगा अगले 25 साल का रोडमैप: पीएम मोदी

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने कहा कि झूठे वादे करने में कांग्रेस आगे रहती है. वो इस बार भी करेगी. लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है जो संकल्प लेती है वो करके दिखाती है.

8.इमरान पर निशाना साधते-साधते भारत पर भी बोल गए शहबाज, नाकामी छुपाने के लिए कही ये बात

इमरान खान के बयान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत को लेकर चौंका देने वाली बात कह दी है. आइये आपको बताते हैं इमरान के बयान पर शहबाज ने क्या प्रतिक्रिया दी.

9.Pakistan में बैठा दाऊद भारत के खिलाफ रच रहा खौफनाक साजिश, ISI से मिलाया हाथ, NCB का बड़ा खुलासा

अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भारत के खिलाफ पाकिस्तान से हाथ मिला चुका है. जांच एजेंसियों ने दाऊद और पाकिस्तान की खौफनाक साजिश का खुलासा किया है.

10.अमेरिका में भारतीय मूल के 5 प्रभावशाली नेता बन सकते हैं MP, इस पार्टी ने दिया टिकट

राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी के भारतीय मूल के सभी प्रत्याशी रिपब्लिकन विरोधियों के खिलाफ बेहद मजबूत स्थिति में हैं. क्योंकि भारतीय-अमेरिकी कुछ कड़े मुकाबले के बावजूद इन्हें जिताने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं.