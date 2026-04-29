Assam Exit Polls: असम में किसके साथ महिला शक्ति? Gen Z ने किसको दिया वोट? हिमंता-गोगोई-अजमल की सीटों पर क्या है हाल?

Zeenia AI Assam Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 फरवरी) को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है. अब 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज ही एक्जिट पोल सामने आ गए हैं.
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Zeenia AI Assam Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में बुधवार (29 फरवरी) को दूसरे चरण के मतदान के साथ ही पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग समाप्त हो गई है. अब 4 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज ही एक्जिट पोल सामने आ गए हैं. ZEE NEWS की एआई एंकर Zeenia ने चार राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव पर सबसे बड़ा सर्वे किया है. इसके अनुसार में असम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार फिर से बन सकती है.
Zeenia ने असम चुनाव के एक्जिट पोल के लिए 1.5 लाख सैंपल का इस्तेमाल किया है. एक्जिट पोल के मुताबिक, असम में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए को 80 से 86 सीटें आ सकती हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्ष को 29 से 35 सीटें मिल सकती हैं. एआईयूडीएफ (AIUDF) और अन्य को 8 से 13 सीटें मिल सकती हैं.
असम चुनाव में महिला वोटर्स एक्जिट पोल के अनुसार से भाजपा के साथ जाती हुई नजर आ रही हैं. महिला मतदाताएं असम सरकार की योजनाओं पर मुहर लगाती नजर आ रही हैं. एग्जिट पोल के मुताबिक, 58 प्रतिशत महिलाएं भाजपा के साथ खड़ी हैं. 'अरुणोदय' जैसी कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने महिलाओं के बीच हिमंता की छवि को मजबूत किया है. महिला मतदाताओं में कांग्रेस (28%) काफी पिछड़ती दिख रही है.
युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं के बीच मुकाबला बहुत करीबी है. यहां भाजपा (42%) को कांग्रेस (39%) कड़ी टक्कर दे रही है. बेरोजगारी और 'बदलाव' के मुद्दे पर गौरव गोगोई फैक्टर युवाओं को कांग्रेस की ओर खींचने में सफल रहा है, जबकि बीजेपी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत संगठन के दम पर बढ़त बनाए हुए है.
डिस्क्लेमर: इस एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.
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