युवाओं को वोट देने के लिए प्रेरित करेगा ZEE समूह, PM मोदी की अपील पर पुनीत गोयनका ने दिलाया भरोसा

नई दिल्लीः ZEE एंटरटेनमेंट एंटरप्राइज लिमिटेड (ZEEL) के एमडी और सीईओ पुनीत गोयनका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है. प्रधानमंत्री ने अपने #VoteKar अभियान के जरिए गोयंका से वोटर जागरुकता फैलाने की अपील की थी, जिसका आभार व्यक्त करते हुए गोयनका ने कहा ZEE समूह इस बात का पूरा प्रयास करेगा कि नौजवान वोट डालने के अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक हों.

पुनीत गोयनका ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन उद्योग मतदान के प्रति जागरुकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. प्रधानमंत्री को धन्यवाद देते हुए गोयनका ने ट्वीट किया 'धन्यवाद पीएम नरेंद्र मोदी जी, ZEE मीडिया और एंटरटेनमेंट उद्योग निश्चित तौर पर युवाओं में जागरुकता लाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ZEE समूह में हम निश्चित तौर पर यह प्रयास करेंगे कि नौजवान देश के नागरिक और राष्ट्र का भविष्य होने के नाते मतदान के अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक हों.'

Thank you Shri. @NarendraModi Ji. M&E as an industry certainly plays a huge role in driving awareness, especially amongst the youth. We at ZEE,will certainly ensure that the youth is sensitised about their duty to vote,as Citizens &most above,as the Future of our Nation! #VoteKar https://t.co/Q6SCdLHu2G

I would request @TVMohandasPai, @ShekharGupta, @DrSYQuraishi and @punitgoenka to highlight the importance of high voter turnout, especially among youngsters.

The words of these individuals will surely bring more people to the polling booth. #VoteKar

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) March 24, 2019