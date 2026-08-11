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एक क्लिक पर घर तो पहुंचता है खाना, लेकिन इन्हें कहां और कैसे रखा जाता है? Zepto के गोदाम में मिली गंदगी खोल देगी आंखें

Unhygenic Food Warehouse: बेंगलुरु में 'फूड सेफ्टी डिविजन' की ओर से इंस्पेक्शन के दौरान 'जेप्टो' के गोदाम में काफी गंदगी देखी गई. इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने गोदाम को सील कर दिया. विभाग ने मामले को लेकर मामला दर्ज करने की सिफारिश भी की है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 11, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 10:53 PM IST
एक क्लिक पर घर तो पहुंचता है खाना, लेकिन इन्हें कहां और कैसे रखा जाता है? Zepto के गोदाम में मिली गंदगी खोल देगी आंखें

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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