/एक क्लिक पर घर तो पहुंचता है खाना, लेकिन इन्हें कहां और कैसे रखा जाता है? Zepto के गोदाम में मिली गंदगी खोल देगी आंखें

Food Raid In Bengaluru: आज के समय में लोग समय बचाने या आलस के चक्कर में बस एक क्लिक से खाना और खाना मंगवाते हैं. स्मार्टफोन और ब्लिंकइट, जेप्टो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तो इसे और आसान कर दिया है, लेकिन इसके पीछे यह भी सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले सामान आखिर किस दशा में रहते हैं? इन्हें कहां से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है? भारत के इस इलाके से जुड़ा मामला आपकी आंखें खोल देगा.
बेंगलुरु में क्विक-कॉमर्स फर्म 'जेप्टो' के गोदाम में हुई छापेमारी में कचरे का अंबार देखने को मिला. गोदाम में जैविक कचरा, फेंके गए रैपर, बोतलें, फर्श पर जमी गंदगी और खाली गत्ते के डिब्बे पाए गए. स्वास्थ्य अधिकारियों ने इस स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया. स्वास्थ्य विभाग ने निरीक्षण के दौरान यहां प्रोडक्ट्स लेबलिंग, गलत ब्रांडिंग और अनहाइजेनिक फूड हैडलिंग समेत कई नियमों के उल्लंघन पकड़े.
'फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट' के 'फूड सेफ्टी डिविजन' ने बेंगुलुरु के होसकोटे तेहसील में स्थित 'जेप्टो' के एक गोदाम में फूड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, स्टोरेजस सेफ्टी, लेबलिंग और फूड मैनेजिंग प्रोसेस का निरीक्षण किया.
Karnataka Food Safety Department raids a Zepto warehouse on the outskirts of Bengaluru and finds food products stored in unhygienic conditions.
Have you ever received expired foods? pic.twitter.com/45Zjm17Dj5
— Radio India (@Radio_India_) August 11, 2026
इस अभियान को लेकर विभाग ने बताया,' निरीक्षण के दौरान, फूड सिक्योरिटी से जुड़े कई उल्लंघन पाए गए, जिनमें गैर-अनुरूप लेबलिंग, गलत ब्रांडिंग, अस्वच्छ खाद्य प्रबंधन और स्टोरेज समेत फूड सिक्योरिटी और FSSAI की आवश्यकताओं का अन्य उल्लंघन शामिल हैं.' स्वास्थ्य विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है. इसके अलावा डिपार्टमेंट ने 'जेप्टो' को नोटिस भेजकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करने की सिफारिश की है.
मामले को लेकर विभाग ने कहा कि फूड सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करने वाले फूड बिजनेस संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निरीक्षण अभियान जारी रखेगा कि जनता को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन उपलब्ध हो.
बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में बेंगलुरु के कुछ बड़े होटलों में भी ऐसी ही अनहाइजेनिक स्थितियां पाई गईं थीं. सोमवार (10 अगस्त 2026) को महाराष्ट्र खाद्य और औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से किए गए निरीक्षण के बाद मुंबई में 'ब्लिंकिट' की एक फैसिलिटी का फूड लाइसेंस भी सस्पेंड कर दिया गया. अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान पाया कि फैसिलिटी में बिल्कुल भी साफ-सफाई नहीं थी और वहां कॉकरोच घूम रहे थे.