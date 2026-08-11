/एक क्लिक पर घर तो पहुंचता है खाना, लेकिन इन्हें कहां और कैसे रखा जाता है? Zepto के गोदाम में मिली गंदगी खोल देगी आंखें

Food Raid In Bengaluru: आज के समय में लोग समय बचाने या आलस के चक्कर में बस एक क्लिक से खाना और खाना मंगवाते हैं. स्मार्टफोन और ब्लिंकइट, जेप्टो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने तो इसे और आसान कर दिया है, लेकिन इसके पीछे यह भी सवाल है कि क्या आप जानते हैं कि इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से मिलने वाले सामान आखिर किस दशा में रहते हैं? इन्हें कहां से हमारे घरों तक पहुंचाया जाता है? भारत के इस इलाके से जुड़ा मामला आपकी आंखें खोल देगा.