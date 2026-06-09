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दिल थामकर देखिए जोजिला टनल में ब्रेक-थ्रू धमाके का 2 मिनट 32 सेकेंड का ये वीडियो... चीन को बहुत चुभेगा!

जिस धमाके का बीते कई दिनों से इंतजार किया जा रहा था, वो आज हो गया. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में किया गया ये धमाका कैसे किया गया? धमाके के बाद कैसा था मंजर? जानने के लिए पढ़ें ये खबर

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jun 09, 2026, 07:59 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:15 PM IST
दिल थामकर देखिए जोजिला टनल में ब्रेक-थ्रू धमाके का 2 मिनट 32 सेकेंड का ये वीडियो... चीन को बहुत चुभेगा!
Image Credit: zojila tunnel break through blast live video

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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