दिल थामकर देखिए जोजिला टनल में ब्रेक-थ्रू धमाके का 2 मिनट 32 सेकेंड का ये वीडियो... चीन को बहुत चुभेगा!

कश्मीर और लद्दाख में आज इतिहास रचा गया. सालों से मौसमी अड़चन आने पर जो रास्ता 12 में से 6 महीने बंद करना पड़ता था, वैसी मजबूरी जल्द ही खत्म होने वाली है. समंदर से 11500 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का पहला टू-वे टनल बनकर तैयार होने वाला है. आज इस टनल में ब्रेकथ्रू विस्फोट किया गया. किसी सुरंग को बनाने के लिए दो तरफ से ड्रिलिंग की जाती है. दोनों सिरे जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, वही ब्रेकथ्रू प्वाइंट माना जाता है. सुरंग में इसी प्वाइंट पर जो आखिरी धमाका किया गया, उससे आर-पार का नजारा दिखने लगा. इस प्रोजेक्ट में कश्मीर के बालटाल इलाके से और लद्दाख की तरफ से मीनामर्ग वाले हिस्से की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही थी. इसमें आज कामयाबी मिल गई.