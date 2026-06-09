दिल थामकर देखिए जोजिला टनल में ब्रेक-थ्रू धमाके का 2 मिनट 32 सेकेंड का ये वीडियो... चीन को बहुत चुभेगा!

कश्मीर और लद्दाख में आज इतिहास रचा गया. सालों से मौसमी अड़चन आने पर जो रास्ता 12 में से 6 महीने बंद करना पड़ता था, वैसी मजबूरी जल्द ही खत्म होने वाली है. समंदर से 11500 फुट की ऊंचाई पर दुनिया का पहला टू-वे टनल बनकर तैयार होने वाला है. आज इस टनल में ब्रेकथ्रू विस्फोट किया गया. किसी सुरंग को बनाने के लिए दो तरफ से ड्रिलिंग की जाती है. दोनों सिरे जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, वही ब्रेकथ्रू प्वाइंट माना जाता है. सुरंग में इसी प्वाइंट पर जो आखिरी धमाका किया गया, उससे आर-पार का नजारा दिखने लगा. इस प्रोजेक्ट में कश्मीर के बालटाल इलाके से और लद्दाख की तरफ से मीनामर्ग वाले हिस्से की तरफ से ड्रिलिंग की जा रही थी. इसमें आज कामयाबी मिल गई.
इस ऐतिहासिक मौके पर देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे. उनके साथ उप राज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत पूरा प्रशासनिक अमला इस अद्भुत पल का साक्षी बना. टनल के अंदर जैसे ही ये धमाका किया गया, दूर तक धूल का गुबार उठा. छोटे-बड़े पत्थर उछल कर दूर तक फैल गए. देखें धमाके का वीडियो...
जम्मू-कश्मीर और लदाख के बीच ऑल-वेदर कनेक्टिविटी का और भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास यात्रा का महत्वपूर्ण अध्याय : जोजिला टनल - मुख्य सुरंग का ऐतिहासिक ब्रेकथ्रू!#ZojilaTunnel #AllWeatherRoad #TunnelBreakthrough #PragatiKaHighway #GatiShakti #BuildingTheNation@manojsinha_… pic.twitter.com/RqJ2kEgB8v
— Nitin Gadkari (@nitin_gadkari) June 9, 2026
इस टनल सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि भारत की प्रगति, इंजीनियरिंग और अदम्य संकल्प का एक नायाब नमूना है. विश्व के सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्से में बेमिसाल इंजीनियरिंग दिखाकर जिस तरह इस टनल को बनाया गया है, वो अद्भुत उदाहरण है. इस प्रोजेक्ट में जो इंजीनियर, श्रमिक, कंसल्टेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स और एनएचआईडीसीएल की टीम जुटी है, उसे माइनस 30 डिग्री तक में काम करना पड़ रहा. इस तापमान में इंसानी जिस्म पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन इन जांबाज लोगों का मनोबल जरा भी नहीं टूटा.
अभी तक लद्दाख सर्दियों में देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट जाता था. हर साल खबरें आती थीं कि वायु सेना लद्दाख के फंसे हुए लोगों को अपने स्पेशल विमानों से लेकर आती थी. लेकिन अब ये सब बीती बातें हो जाएंगी. अब बारहों महीने यानी ऑल वेदर कनेक्टिविटी रहेगी. सोनमर्ग से मीनामार्ग तक 14 किलोमीटर का जो सफर पहले 2 घंटे में होता था, वो घटकर महज 30 मिनट का हो जाएगा. समय और पेट्रोल-डीजल दोनों की बचत होगी. अभी सुरंग में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए आधुनिक वेंटिलेशन सिस्टम, ऑटोमैटिक फ़ायर डिटेक्शन, एडवांस CCTV सर्विलांस सिस्टम, पैदल यात्रियों के लिए क्रॉस पैसेज भी बनाया जाना बाकी है.
सामरिक नजरिए से देखें तो ये टनल गेमचेंजर साबित होने वाली है. अभी 6 महीने तक रास्ता बंद होने, एवलांच आने, चट्टानों के गिरने जैसे जोखिम इस रास्ते को बहुत खतरनाक बना देते थे. लेकिन अब ये उतना ही सुरक्षित, आरामदायक, कम समय में सफर पूरा करने में मददगार होगा. भारतीय सेना के लिए ये बेहद अहम है. कुछ ही घंटे में पूरी की पूरी फौज अग्रिम मोर्चे पर तैनात हो सकेगी. सेना के लिए रसद पहुंचाना बेहद आसान हो जाएगा. जरूरत पड़ी तो ये 14 किलोमीटर की सुरंग बंकर का भी काम करेगी. चीन और पाकिस्तान को ये सुरंग बहुत चुभेगी.