Zojila Tunnel: दुश्मनों की छाती पर 'ब्रेकथ्रू', 27 साल पहले जो रास्ता काटना चाहता था पाकिस्तान, अब वो उसे हमेशा चुभेगा

Zojila Tunnel: 9 जून 2026. यह दिन ना कभी पाकिस्तान भूलेगा और ना ही चीन. भारत ने वो कारनामा कर दिखाया है, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की होगी. करीब 11,578 फीट पर बन रही 13.15 किलोमीटर लंबी जोजिला टनल के दो हिस्सों को जोड़ने को लेकर एक ब्रेकथ्रू को अंजाम दिया गया. ऐसा होने से यह दुनिया की सबसे लंबी सिंगल ट्यूब बाई-डायरेक्शनल टनल बन गई है. अब तक जम्मू-कश्मीर के सोनमर्ग से द्रास, करगिल और लद्दाख जाने वाले वाहनों को खतरनाक जोजिला पास से गुजरना पड़ता है.
#WATCH | Union Minister of Road Transport & Highways Nitin Gadkari triggers the Zoji-La tunnel final breakthrough. The strategically significant 13.15-kilometre Zoji-La Tunnel will link Jammu and Kashmir with Ladakh
This marks a major milestone in India's infrastructure history… pic.twitter.com/dbd9KzO4vF
— ANI (@ANI) June 9, 2026
टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक, 6500 करोड़ रुपये की लागत से बन रही टनल ऑल वेदर रोड है. जोजिला पास में तापमान माइनस 35 डिग्री तक चला जाता है. यह टनल 9.5 मीटर चौड़, 7.57 मीटर ऊंची है. यह घोड़े की नाल के आकार में बनाई जा रही है.
लद्दाख में तैनात जवानों के लिए रसद सप्लाई श्रीनगर-लेह हाइवे से होती है. बीच में पड़ता है जोजिला पास. इसके अलावा सियाचिन ग्लेशियर और चीन के बॉर्डर पर स्थित एलएसी पर तैनात जवानों के लिए भी सामान यहीं से जाता है. यानी भारतीय सेना के लिए यह रास्ता बेहद अहम है.
इस रास्ते का ऐतिहासिक महत्व भी है. 1999 के करगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना ने हाइवे के उन हिस्सों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जहां से करगिल और लद्दाख के लिए मिलिट्री सप्लाई हो रही थी. पाकिस्तान ने इस हाइवे को काटने की कोशिश की, ताकि सेना तक सप्लाई ना पहुंच सके. उस वक्त इस टनल की जरूरत महसूस हुई थी.
बताया जा रहा है कि यह टनल साल 2028 तक पूरी हो जाएगी और वक्त बचेगा. कुछ महीनों पहले Z-Morh टनल का उद्घाटन हुआ था. जोजिला के साथ मिलकर यह दोनों टनल श्रीनगर लेह हाइवे पर ऑल वेदर कनेक्टिविटी मुहैया कराएंगी. इनके जरिए बालटाल तक भी पहुंच आसान होगी, जो सालाना अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप भी है.
जोजिला प्रोजेक्ट के लिए ICT AIAPL की ओर से अथॉरिटी इंजीनियर यूसुफ ने कहा, 'मैं ईरान से हूं. मुझे इस बात पर गर्व है. मुझे खुशी है कि प्रोजेक्ट का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है. बाकी 20% को पूरी तरह से पूरा होने में शायद दो साल और लगेंगे. फिर भी, टनल के लिए यह 'ब्रेकथ्रू' (बड़ी सफलता) एक अहम घटना है, और हमें खुशी है कि मौजूदा सिस्टम के तहत हम इस प्रोजेक्ट को अच्छे से पूरा कर पाए हैं. टनल को पूरी तरह से खुलने में लगभग ढाई साल और लगेंगे. हालांकि, किसी बहुत इमरजेंसी में, खासकर अगर सेना को इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो कुछ समय के लिए टनल का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आम हालात में अभी इसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं है.'
#WATCH | Jammu and Kashmir: Yusuf, the Authority Engineer for the Zojila Project, representing ICT AIAPL, says, "I am from Iran. I am proud of it. I can say I am proud that about 80% of the project is already finished; the remaining 20% might take another two years or so to… https://t.co/Iu3LRpqUkn pic.twitter.com/6GgRcgbB9z
— ANI (@ANI) June 9, 2026
जोजिला टनल उन 31 बॉर्डर रोड टनल में से एक हैं, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बन रही हैं. इनमें से 20 जम्मू-कश्मीर और 11 लद्दाख में बन रही हैं.
ये प्रोजेक्ट्स उन 73 बॉर्डर इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं, जिनसे चीन के फ्रंट पर सैन्य तैयारियां और कनेक्टिविटी मजबूत करने में मदद मिलेगी.
2020 की गलवान हिंसा के बाद से सेना की तेजी से मूवमेंट और लॉजिस्टिक सप्लाई की जरूरत महसूस हुई.
सैन्य महत्व के अलावा इन प्रोजेक्ट्स के जरिए पूरे साल वाहनों की आवाजाही रहेगी, आर्थिक गतिविधियां चलती रहेंगी और बॉर्डर से लगे हिमालयी क्षेत्रों में भारत का दबदबा मजबूत रहेगा.