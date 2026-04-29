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Hindi Newsदेशधर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर अंसारी कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान बार-बार हाथ धोता रहा; अब दे रहा नहाने पर जोर

धर्म पूछकर चाकू मारने वाला जुबैर अंसारी कर रहा अजीबोगरीब बरताव, पूछताछ के दौरान बार-बार हाथ धोता रहा; अब दे रहा नहाने पर जोर

Mumbai Zubair Ansari: पुलिस आरोपी जुबैर अंसारी के बयानों का विश्लेषण कर रही है ताकि समझा जा सके कि आरोपी के मन में क्या चल रहा था और इस वारदात के पीछे की वजह क्या हो सकती है. सवाल ये भी है कि ऐसे शातिर खुद को मानसिक रूप से परेशान दिखाकर कोर्ट की सहानुभूति और जमानत का पहले से ही इंतजाम करने की तैयारी तो नहीं कर रहा.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 29, 2026, 04:45 PM IST
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(धर्म पूछकर चाकू मारने वाला आरोपी जुबैर अंसारी)
(धर्म पूछकर चाकू मारने वाला आरोपी जुबैर अंसारी)

Zubair Ansari news: मुंबई में दो वॉचमैन को चाकू से गोदकर देशभर की सुर्खियों में आए जुबैर अंसारी की कहानी चौंकाने वाली है. सीसीटीवी वीडियो से मिले सबूतों के मुताबिक जुबैर अंसारी ने पहले लोगों ने उनका धर्म पूछा फिर कलमा पढ़ने को कहा फिर चाकू चलाने लगा. मीरा रोड का जुबैर अंसारी फौरन दबोच लिया गया. उसे हिरासत में लेकर मुकदमा लिखा. पुलिस पूछताछ की कहानी जान आप भी दंग रह जाएंगे. पुलिस जब जांच करने उसके घर पहुंची तो जुबैर अंसारी (Zaib Zubair Ansari) के रूम में उसके कपड़े चारों तरफ बिखरे पड़े थे. वो बार-बार नहाने की इजाजत देने की जिद कर रहा था.

पुलिस को क्या बताया?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीरा रोड स्टैबिंग मामले के मुख्य आरोपी जैब जुबैर अंसारी ने पुलिस पूछताछ के दौरान कहता रहा मुझे हाथ धोना है. उसने कहा, वह मुंबई में खुद को अकेला और उपेक्षित महसूस करता है. एक ही बात बार-बार दोहराता रहा. पूरी पुलिस पूछताछ के दौरान उसका व्यवहार काफी असामान्य था. वह बार-बार हाथ धोता रहा और बार-बार नहाने की मांग करता रहा. जांचकर्ताओं को उसके पास 'lone wolf' अटैक का जिक्र करने वाले नोट्स भी मिले हैं, जिनकी वजह से मोटिव की जांच चल रही है.

जुबैर के यहां खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं थी. उसके पिता अमेरिका में रहते हैं. उसके पैरेंट्स (माता-पिता दोनों), बहन और पत्नी अमेरिकी नागरिक हैं, लेकिन वह 2020 से भारत में रह रहा था. 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

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