Zubeen Garg News: जुबीन गर्ग के शव का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, सबूत जुटाने सिंगापुर जाएगी असम पुलिस; CM हिमंता का ऐलान

How did Singer Zubeen Garg Die: असम के मशहूर गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में हुई रहस्यमय मौत का सवाल अब तक सुलझा नहीं है. इस मुद्दे पर उठ रहे सवालों के बीच असम में अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है. अब सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने ऐलान किया है कि असम पुलिस की एक टीम जल्द ही सिंगापुर भेजी जाएगी, जो वहां रहकर इस केस से जुड़े सबूत इकट्ठे करेगी.

'जल्द ही सिंगापुर जाएगी असम पुलिस की टीम'

मशहूर गायक ज़ुबीन गर्ग के निधन पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा, 'असम पुलिस की एक टीम जल्द ही सिंगापुर जाएगी और सबूत इकट्ठा करेगी. मैं खुद ज़ुबीन गर्ग का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ. 11वें और 13वें दिन समारोह होंगे. 13वें दिन का समारोह जोरहाट में होगा. अगले 50 सालों तक असम को ज़ुबीन गर्ग जैसा नायाब रत्न नहीं मिलेगा. डॉ. भूपेन हजारिका के बाद असम को ज़ुबीन गर्ग जैसा अनमोल व्यक्तित्व मिला.'

'लोगों ने फिर पोस्टमार्टम की मांग की थी'

मुख्यमंत्री ने आगे बताया, 'लोगों ने ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमॉर्टम असम में भी कराने की मांग की है. सिंगापुर में उनका पोस्टमॉर्टम हो चुका है, लेकिन आज सुबह से लोग असम में दोबारा पोस्टमॉर्टम की मांग कर रहे हैं. केंद्रीय राज्य मंत्री पबित्र मार्गेरिटा ने इस बारे में ज़ुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग से बात की, जिस पर उन्होंने अपनी सहमति दे दी.'

'मंगलवार को फिर होगा शव का पोस्टमार्टम'

सीएम हिमंता ने कहा, 'कल सुबह (मंगलवार) गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ज़ुबीन गर्ग का पोस्टमॉर्टम होगा, जिसमें AIIMS के डॉक्टर भी मौजूद रहेंगे. यह प्रक्रिया 1 से डेढ़ घंटे तक चलेगी. पोस्टमॉर्टम के बाद ज़ुबीन गर्ग के पार्थिव शरीर को फिर से अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाया जाएगा. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहेंगे. मेघालय के उपमुख्यमंत्री और मेघालय सरकार का एक प्रतिनिधिमंडल, साथ ही केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी वहाँ उपस्थित होंगे.'