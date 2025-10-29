'सीएम हिमंता और सिंगापुर पुलिस के बयानों में अंतर...,' जुबीन गर्ग की मौत पर असम में राजनीति, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पर लगाया आरोप

Zubeen Garg Death: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत को लेकर असम में अब राजनीति होने लगी है. असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने इसको लेकर मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा पर आरोप लगाया है.
Zubeen Garg Death Case: फेमस सिंगर जुबीन गर्ग का बीते दिनों सिंगापुर में निधन हो गया था. उनकी मौत को लेकर जांच चल रही है. वहीं अब इसको लेकर असम विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया ने आरोप लगाया है कि जुबीन गर्ग की मौत पर सीएम हिमंता बिस्वा सरमा और सिंगापुर के बयानों में भारी अंतर है, जिससे यह सवाल उठता है कि आखिर जनता किसकी टिप्पणी पर भरोसा कर सकती है.
देवव्रत सैकिया ने कहा,' सिंगापुर पुलिस ने कहा है कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि उनकी हत्या हुई है. हमें किस पर भरोसा करना चाहिए?' बता दें कि जुबीन गर्ग की 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्वीमिंग करते वक्त मौत हो गई थी. यह मौत उनके पूर्वोत्तर भारत महोत्सव में उनके इवेंट से एक दिन पहले हुई थी. अधिकारियों ने बताया कि पिछले हफ्ते सिंगापुर पुलिस ने जुबीनगर्ग की मौत की जांच कर रहे असम SIT को जरूरी मदद पहुंचाने का आश्वासन दिया था.
SIT हेड और CID मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने मामले को लेकर कहा,' सिंगापुर के अधिकारियों ने सहमति व्यक्त की है कि वे हमें समयबद्ध तरीके से सहायता प्रदान करेंगे. उन्होंने सहमति व्यक्त की है कि अगले 10 दिनों में वे हमारे पास वापस आएंगे.' इससे पहले रविवार 27 अक्टूबर 2025 को असम कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने दावा किया था कि राज्य सरकार दिवंगत सिंगर जुबीन गर्ग के लिए न्याय की मांग को लेकर कांग्रेस की ओर से आयोजित कैंडल मार्च के दौरान कई बाधाएं पैदा करके उनके समर्थकों को उन्हें श्रद्धांजलि देने से रोक रही है.
गौरव गोगोई ने कहा,' असम में लोग जुबीन गर्ग को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार पिछले कुछ दिनों से न्याय की इस पुकार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है. सरकार उनके समर्थकों के लिए तरह-तरह की बाधाएं खड़ी कर रही है, जो उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहते हैं. इस प्रतिरोध के बावजूद लोगों में जुबीन गर्ग के लिए न्याय की प्रबल भावना है और सरकार से उनके शांतिपूर्ण प्रयासों में बाधा न डालने की अपील है.' इस बीच भाजपा की असम यूनिट ने रविवार 27 अक्टूबर 2025 को गुवाहाटी में 'मैं जुबीन का प्रशंसक हूं, हम भी जुबीन के प्रशंसक हैं' शीर्षक से एक रैली निकाली और सिंगर के लिए न्याय की मांग की.
फेमस सिंगर जुबीन गर्ग की मौत 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में स्वीमिंग करते समय हुई.
कांग्रेस नेता देवव्रत सैकिया का आरोप है कि जुबीन गर्ग की मौत पर सीएम हिमंत बिस्वा सरमा और सिंगापुर के बयानों में भारी अंतर है.
