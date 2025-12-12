Zubeen garg death case: 1200 पेज की चार्जशीट लेकर कोर्ट पहुंची SIT, चचेरे भाई का भी नाम शामिल

Advertisement
Zubeen garg death case Update: जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रही एसआईटी तीन बड़े बॉक्स में चार्जशीट लेकर आज गुवाहाटी कोर्ट पहुंची. सितंबर में जुबीन की मौत के 3 महीने बाद एसआईटी ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है. बेहद सावधानी से की गई इस जांच के बाद लगभग 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट अदालत को सौंपी गई है.

Dec 12, 2025
Zubeen garg death case charge sheet: असम के सिंगर जुबीन गर्ग मौत के मामले में गठित एसआईटी आज गुवाहाटी कोर्ट पहुंची. जहां, उन्होंने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में चार्जशीट दाखिल की है. इस चार्जशीट में मशहूर गायक जुबीन गर्ग के चचेरे भाई संदीपान गर्ग को भी हत्या का आरोपी बनाया गया है. दरअसल, संदीपान जुबीन गर्ग के साथ सिंगापुर कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गया था, वो एक सस्पेंड किया हुआ पुलिस अधिकारी भी है.

चार्जशीट में कौन-कौन? 
एसआईटी की तरफ से हत्या को लेकर दायर की गई चार्जशीट में कार्यक्रम के आयोजक श्यामकुन महंत,जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ सरमा और बैंडमेट शेखर ज्योति के अलावा सह-गायक अमृतप्रवा महंत का नाम भी शामिल है. एसआईटी की चार्जशीट में जुबीन के अंगरक्षक परेश बैश्य और नंदेश्वर बोरा का नाम भी शामिल किया गया है.

1200 पन्नों की चार्जशीट
जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले की जांच कर रही एसआईटी तीन बड़े बॉक्स में चार्जशीट लेकर आज गुवाहाटी कोर्ट पहुंची. सितंबर में जुबीन की मौत के 3 महीने बाद एसआईटी ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है. बेहद सावधानी से की गई इस जांच के बाद लगभग 1200 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट अदालत को सौंपी गई है. पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी सिंगापुर भी गई थी, जहां उन्होंने 300 गवाहों से पूछताछ की थी.  वहीं आज इस चार्जशीट को कोर्ट तक पहुंचाने के लिए एसआईटी ने जिस रास्ते को चुना था, उस पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया था. 

हिमंता ने उठाई आवाज

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में जांच कर रही सिंगापुर पुलिस फोर्स ने शुरुआती जांच में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से मना किया था. लेकिन असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने विधानसभा के दौरान जुबीन गर्ग की मौत को हत्या बताते हुए विशेष टीम गठित कर इसकी जांच करने का आदेश दिया था. जिसके बाद एसआईटी ने जुबीन गर्ग के करीबी लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी. वहीं इसमें मामले में जुबीन गर्ग के चचेरे भाई का नाम शामिल होने से केस पर पूरे देश की नजरें बनी हुई हैं. 

