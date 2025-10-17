जुबीन गर्ग मौत मामले में महंत और गोस्वामी की पुलिस कस्टडी खत्म, कोर्ट में पेशी को लेकर हाई अलर्ट

Zubeen Garg singer: अमृतप्रभा महंत और शेखरज्योति गोस्वामी उसी जगह मौजूद थे जहां, जुबीन की मौत हुई थी. सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से लोगों की गहरी सवेंदनाएं जुड़ी हुईं हैं लिहाजा दोनों आरोपियों को भारी पुलिस बल की तैनाती में कोर्ट तक लाया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे.
Trending Photos
Zubeen Garg Death Case: सिंगापुर में हुए दर्दनाक हादसे में मशहूर गायक जुबीन गर्ग की मौत ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है. पुलिस लगातार इस मामले में जांच कर रही है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है. जुबीन की दुखद मौत के मामले में पुलिस ने उनके साथ काम करने वाले दो लोगों को भी गिरफ्तार किया था. गिरफ्तार किए गए गायक अमृतप्रभा महंत और बैंड टीम के सदस्य शेखरज्योति गोस्वामी हैं. आज यानी कि शुक्रवार को उनकी पुलिस हिरासत खत्म होने पर कोर्ट में पेश किया जाएगा.
क्यों पड़ी सुरक्षा की जरुरत ?
जुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी. इस मामले में जुबीन के साथ काम करने वालों दो आर्टिस्टों की आज कोर्ट में पेशी के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जानकारी के अनुसार अमृतप्रभा महंत और शेखरज्योति गोस्वामी उसी जगह मौजूद थे जहां, जुबीन की मौत हुई थी. सिंगर जुबीन गर्ग की मौत से लोगों की गहरी सवेंदनाएं जुड़ी हुईं हैं लिहाजा दोनों आरोपियों को भारी पुलिस बल की तैनाती में कोर्ट तक लाया जाएगा ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे. क्योंकि, कुछ समय पहले ही जुबीन की मौत से जुड़े मामले में आरोपियों को जेल लाते वक्त ऐसी घटना देखने को मिली थी.
पुलिस पर जनता ने बरसाए पत्थर
गत दिनों जुबीन गर्ग की मौत के मामले से जुड़े जब अन्य पांच आरोपियों को भारी पुलिस सुरक्षा के साथ जेल लाया गया था. इसी दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था. इसी बीच गुस्साई जनता ने आरोपियों पर पत्थर फेंक शुरू कर दिए जिसकी चपेट में पुलिसकर्मियों और पुलिस की गाड़ियां भी आ गई. तो वहीं, आज दोनों आरोपियों को आज कामरूप जिले के मुख्य न्यायिक के सामने पेश किया जाएगा.अदालत में पेशी के दौरान किसी तरह की अनहोनी की आशंका को देकते हुए भारी संख्या में जवानों की तैनाती कर पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. मामला इतना संवेदनशील है की प्रशासन को पूरी मुस्तैदी के साथ काम करना पड़ा रहा है.
यह भी पढ़ें : कौन हैं हर्ष संघवी? गुजरात में बनाए गए डिप्टी सीएम, हिंदुओं के समर्थन पर दिए गए बयानों पर खूब होती रही है चर्चा
500 मीटर के इलाके में लोगों पर बैन
उस झड़प को ध्यान में रखते हुए अब प्रशासन की तरफ से कड़े कदम उठाए जा रहे हैं. बकसा जेल के आसपास 500 मीटर के इलाके में सभी तरह के सार्वजनिक आयोजनों, रैलियों, जुलूसों और प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई है. इतना ही नहीं प्रशासन ने हथियार लेकर चलने, पत्थर फेंकने और आग लगाने वाली चीजें को भी बैन कर दिया है. हालांकि, प्रशासन की तरफ से पूरी कार्रवाई के दौरान शांति बनाए रखने लिए यह कदम उठाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को होने से रोका जा सके.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.