जुबीन गर्ग की मौत के मामले में 2 निजी सुरक्षा अधिकारी गिरफ्तार, सिंगर की वाइफ ने की अहम अपील

Arrest in Zubeen Garg Death Case: असम पुलिस की सीआई़डी की एसआईटी ने सिंगापुर में जुबीन गर्ग की अचानक हुई मौत के सिलसिले में 2 निजी सुरक्षा अधिकारियों (PSOs) को गिरफ्तार किया है. इस फेमस सिंगर का 19 सितंबर को सिंगापुर में निधन हो गया, उन्हें वहां नॉर्थ-ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉम करना थै. एसआईटी/सीआईडी ​​टीम ने नंदेश्वर बोरा (Nandeswar Bora) और परेश बैश्य (Paresh Baishya) को गिरफ्तार किया, जो लंबे टाइम से जुबीन गर्ग के पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर्स के तौर पर कार्यरत थे.

सीजेएम कोर्ट में पेशी

एसआईटी चीफ और स्पेशल डीजीपी (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता (Munna Prasad Gupta) ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्होंने आज दोनों निजी सुरक्षा अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है. एसआईटी प्रमुख ने कहा, "हां, दोनों को आज एसआईटी/सीआईडी ​​ने गिरफ्तार कर लिया है. टीम गिरफ्तार लोगों को पेशी के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में ले आई है." इससे पहले, एसआईटी/सीआईडी ​​ने जुबीन गर्ग के दो पीएसओ के बैंक खातों में एक करोड़ रुपये से ज्यादा के अहम वित्तीय लेनदेन की बात बताई थी.

#WATCH | Guwahati | Zubeen Garg death case | SIT/CID of Assam police on 10th October arrested two Personal Security Officers (PSOs) of the late singer. The SIT/CID team arrested Nandeswar Bora and Paresh Baishya, who were engaged with Zubeen Garg as PSOs for a long time. They are… pic.twitter.com/L3TGQN1DCb — ANI (@ANI) October 10, 2025

अब तक कितनी गिरफ्तारियां?

अब तक, एसआईटी ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में मेन इवेंट ऑर्गेनाइजर श्यामकानु महंत Shyamkanu Mahanta), जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा (Siddharth Sharma), बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी (Shekhar Jyoti Goswami), को सिंगर अमृतप्रभा महंत (Amritprava Mahanta), जुबीन के चचेरे भाई और निलंबित एपीएस अधिकारी संदीपन गर्ग (Sandipan Garg) को गिरफ्तार किया है. असम सरकार ने बुधवार को एक आदेश जारी कर असम पुलिस सर्विस (APS) अधिकारी संदीपन गर्ग को निलंबित कर दिया, जिन्हें जुबीन गर्ग मौत मामले में एसआईटी/सीआईडी ​​ने गिरफ्तार किया था.

जुबीन की वाइफ ने कही अपील

इस बीच, अपने पति और सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की चल रही जाँच के बीच, गरिमा सैकिया (Garima Saikia) ने लोगों से उनके निधन का राजनीतिकरण न करने का की अपील की है और चश्मदीदों से आगे आकर सच्चाई बताने की गुजारिश की है. मीडिया से बात करते हुए गरिमा ने कहा, "मुझे अभी भी भरोसा है. इस मामले में 5-6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक सच नहीं बोला है. मैं बहुत धैर्य से इंतजार कर रही हूं. लोग जांच दल और न्यायिक व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं. मुझे उम्मीद है कि सच्चाई जल्द सामने आएगी. जुबीन की मौत को 21 दिन बीत चुके हैं. जो लोग चश्मदीद गवाह थे, उन्हें सामने आना चाहिए. हमने अपना आदर्श, अपनी धड़कन खो दी है. इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए."

मौत की गुत्थी उलझी

पहले ये कहा गया था गया था कि जुबीन की सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान मौत हो गई थी. हालांकि, हाल ही में, जुबीन गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी (Shekhar Jyoti Goswami) ने आरोप लगाया है कि गायक को सिंगापुर में जहर दिया गया था, जिससे उनकी मौत हो गई.'गिरफ़्तारी के विस्तृत आधार' (रिमांड नोट) के मुताबिक, गर्ग के बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोप लगाया कि "उनकी मौत को आकस्मिक दिखाने के लिए" एक "साज़िश" रची गई थी.

