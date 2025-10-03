Advertisement
जुबीन गर्ग केस में मर्डर की FIR दर्ज होने के बाद आया नया ट्विस्ट, आरोपियों ने किया सुप्रीम कोर्ट का रुख

Zubeen Garg death: गायक जुबीन गर्ग की मौत के मामले में गिरफ्तार किए गए नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्यामकानु महंत ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मामले की जांच राज्य सीआईडी से CBI या NIA को सौंपने की मांग की है.

 

Oct 03, 2025
Zubeen Garg death: सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के सिलसिले में गिरफ्तार पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्यामकानु महंत ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने गायक की मृत्यु से जुड़ी परिस्थितियों की जांच की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की नियुक्ति करने का निर्देश देने की भी मांग की. जानकारी के अनुसार, बुधवार को असम पुलिस ने श्यामकानु महंत और जुबीन गर्ग के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था. कामरूप (मेट्रो) जिले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने श्यामकानु महंत और सिद्धार्थ शर्मा को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया. वहीं, सीआईडी ​​ने दर्ज मामले में बीएनएस एक्ट के तहत हत्या की धारा भी जोड़ दी. 

गरिमा सैकिया ने चल रही जांच पर जताया भरोसा

इस बीच, गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट ने शुक्रवार को गर्ग के सहसंगीतकार शेखर ज्योति गोस्वामी और सहगायक अमृतप्रभा महंत को मामले के सिलसिले में 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है. असम पुलिस के अपराध जांच विभाग (CID) ने गुरुवार को गोस्वामी और महंत को गिरफ्तार कर लिया था जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या 4 हो गई. विशेष जांच दल (SIT) के प्रमुख और सीआईडी ​​के विशेष डीजीपी मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने बताया किकई दिनों की पूछताछ के बाद गोस्वामी और महंत को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया था.

इससे पहले बुधवार को असम पुलिस ने श्यामकानु महंत और गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा को गिरफ्तार किया था. दिवंगत गायक की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग ने चल रही जांच पर भरोसा जताया है और कानूनी व्यवस्था में पूरा भरोसा जताया है. उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में धैर्य रखने की अपील की और कहा कि जांच से सच्चाई सामने आएगी और जिम्मेदार लोगों को कानून न्याय का सामना करना पड़ेगा. बता दें, 52 वर्षीय जुबीन गर्ग का 19 सितंबर को सिंगापुर में डूबने से निधन हो गया था. उनके पार्थिव शरीर को पहले दिल्ली लाया गया और बाद में गुवाहाटी पहुंचाया गया था.

author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

Zubeen Garg Murder Case

;