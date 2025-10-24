Advertisement
जुबीन गर्ग की मौत मामले में अब सिंगापुर पुलिस करेगी मदद, असम SIT को 10 दिनों में देगी अपना जवाब

Zubeen Garg Death Case: सिंगापुर पुलिस ने असमिया सिंगर ज़ुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रही असम SIT को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है. SIT प्रमुख ने बताया कि सिंगापुर के अधिकारियों ने समयबद्ध तरीके से जांच में सहायता करने पर सहमति जताई है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 24, 2025, 09:16 PM IST
Zubeen Garg: सिंगापुर पुलिस ने प्रसिद्ध असमिया सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच कर रहे असम विशेष जांच दल (SIT) को जांच के लिए आवश्यक आगे की सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है. एसआईटी प्रमुख और विशेष डीजीपी (सीआईडी) मुन्ना प्रसाद गुप्ता ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सिंगापुर के अधिकारी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि वे हमें समयबद्ध तरीके से सहायता प्रदान करेंगे. वे इस बात पर सहमत हुए हैं कि अगले 10 दिनों में वे हमारे पास वापस आएंगे.

असम एसआईटी अधिकारियों ने जांच के संबंध में सिंगापुर के अधिकारियों को अपने प्रश्न भेजे हैं. गुप्ता ने कहा कि मुझे नहीं पता कि सिंगापुर पुलिस ने किसे हिरासत में लिया है. वे एक निश्चित सीमा से आगे जानकारी साझा नहीं करेंगे. हमें उनके बयान चाहिए और चूंकि वे सिंगापुर के नागरिक हैं, इसलिए हमें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा. हमने सिंगापुर पुलिस से उनके बयान दर्ज करने का अनुरोध किया है. हमने अपने प्रश्न उपलब्ध करा दिए हैं और वे हमारे साथ उनके उत्तर साझा करेंगे.

 19 सितंबर को हुई थी जुबीन की मौत 

एसआईटी प्रमुख ने सिंगापुर यात्रा के दौरान एसआईटी की जांच की जानकारी दी तथा सिंगापुर प्राधिकारियों से प्राप्त सहयोग पर संतोष व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि दो सदस्यीय एसआईटी टीम ने सिंगापुर का दौरा किया था. 20 अक्टूबर को हमने सिंगापुर में भारतीय उच्चायुक्त के साथ बैठक की और सिंगापुर पुलिस से आवश्यक सभी कानूनी सहायता पर चर्चा की. उन्होंने आगे कहा कि 1 अक्टूबर को हमने सिंगापुर पुलिस के पांच सदस्यीय उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और चर्चा फलदायी रही. हमने सिंगापुर पुलिस से समयबद्ध तरीके से आवश्यक विभिन्न कानूनी सहायता पर जोर दिया. उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और ज़ुबीन गर्ग की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट हमारे साथ साझा की. हम जांच के लिए घटनास्थलों का भी दौरा कर सके. ज़ुबीन गर्ग की 19 सितंबर को सिंगापुर में कथित तौर पर तैराकी करते समय मौत हो गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डूबने से मौत की पुष्टि हुई है. इस बीच, जांच के सिलसिले में एसआईटी/सीआईडी ​​टीम ने मुख्य कार्यक्रम आयोजक श्यामकानु महंत, जुबीन गर्ग के प्रबंधक सिद्धार्थ शर्मा, उनके चचेरे भाई संदीपन गर्ग (निलंबित एपीएस अधिकारी), बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, सह-गायक अमृतप्रभा महंत और दो पीएसओ, नंदेश्वर बोरा और परेश बैश्य सहित सात लोगों को गिरफ्तार किया है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

