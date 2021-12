Bank Jobs 2021: सेंट्रल बैंक में निकली बंपर वैकेंसी, लास्ट डेट से पहले करें अप्लाई

नई दिल्ली: Central Bank of India Recruitment 2021: सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (Central Bank of India) में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कई पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इन पदों पर भर्ती के एप्लीकेशन प्रोसेस को 23 नवंबर 2021 से शुरू किया जा चका है. 17 दिसंबर 2021 तक अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

कहां करें अप्लाई (Central Bank Of India Recruitment 2021 How To Apply)

अभ्यर्थी centralbankofindia.co.in पर जाकर पूरी डिटेल्स देख सकते हैं.

115 पोस्ट पर वैकेंसी

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (CBI) द्वारा जारी किए गए नोटिफिकेशन में बताया गया कि कुल 115 पोस्ट पर भर्तियां की जाएंगी. एग्जाम के एडमिट कार्ड 11 जनवरी 2022 को जारी कर दिए जाएंगे, एग्जाम 22 जनवरी 2022 को होंगे.

यह भी पढ़ेंः- NEET UG: 2022 में शुरू होगी काउंसलिंग प्रक्रिया! मेडिकल काउंसिल का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी

सिलेक्शन प्रोसेस

ऑनलाइन रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा. एग्जाम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा. MCQ टाइप प्रश्नों में पांच ऑप्शन दिए जाएंगे. हर गलत आंसर पर 0.25 फीसदी निगेटिव मार्किंग होगी.

यहां होंगे एग्जाम

11 जनवरी से होने वाले एग्जाम अहमदाबाद, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, भोपाल, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता,लखनऊ, मुंबई, पुणे, रायपुर और पटना में स्थापित सेंटर पर होंगे. अभ्यर्थियों को मोबाइल पर कॉल या मैसेज के माध्यम से सूचना दी जाएगी.

यह भी पढ़ेंः- MP में खुलेंगे मेंटर स्कूल: 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स को होगा फायदा, जानें इसके बारे में सबकुछ

WATCH LIVE TV