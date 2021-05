CA May Exams 2021: फाइनल शेड्यूल हुआ जारी, जानिए कब से होंगी परीक्षाएं

नई दिल्ली: CA May Exams 2021: चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की मई परीक्षा 2021 का इंतजार खत्म हो गया है. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने फाइनल शेड्यूल जारी कर दिया है. इस नए शेड्यूल के मुताबिक, परीक्षा 5 जुलाई से शुरू हो रही हैं. इसके साथ ही इंटरमीडिएट फाइनल और पीक्यूसी परीक्षाओं की तारीख जारी कर दी गई है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे ऑफिशियल वेबसाइट icai.org पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं.

ट्विटर के जरिए दी जानकारी

ICAI ने मई परीक्षा की तारीखों के बारे ट्विटर के जरिए जानकारी दी. ट्वीट करके लिखा- 'आईसीएआई चार्टर्ड एकाउंटेंट्स इंटरमीडिएट फाइनल और मई 2021 के लिए पीक्यूसी परीक्षाएं अब सोमवार 5 जुलाई 2021 से शुरू होंगी. परीक्षाओं के लिए विवरण अनुसूची / अधिसूचना की घोषणा जल्द ही होगी.'

Important Announcement - ICAI Chartered Accountants Intermediate, Final & PQC Examinations for May 2021 will now commence from Monday, 5th July 2021. Detailed Schedule / Notifications for the said Exams will be announced shortly.

Detailshttps://t.co/sYVAMcebrl pic.twitter.com/mqXGKPOd8V

— Institute of Chartered Accountants of India - ICAI (@theicai) May 26, 2021