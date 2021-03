European Space Agency: 13 साल बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने निकाली एस्ट्रोनॉट्स की वैकेंसी, दिव्यांगों को भी मौका, जानें पात्रता

नई दिल्ली: स्पेस साइंस (Space Science) में करियर बनाने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए बेहतर मौका है. 13 साल बाद यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) अंतरिक्ष यात्रियों की खोज कर रहा है. साल 2008 के बाद अब पहली बार यूरोपियन स्पेस एजेंसी नए एस्ट्रोनॉट्स खोज में है. दरअसल यूरोप के पुराने एस्ट्रोनॉट्स की उम्र ज्यादा हो चुकी है. इसलिए ESA अंतरिक्ष मिशन में खुद को स्थापित करने की ख्वाहिश रखने वाले युवाओं से आवेदन मंगवा रही है. अगर आप भी फिट हैं स्वस्थ हैं और पेशेंस के साथ खुद को शांत रख कर काम कर सकने की क्षमता रखते हैं तो आप भी इसमें आवेदन कर सकते हैं.

एस्ट्रोनॉट्स के लिए सेलेक्शन होने के बाद 3 सप्ताह केविंग और व्यवहारिक भू-विज्ञान का कोर्स करवाया जाएगा. सबसे पहले नए अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजे जाएंगे. इसके बाद 2020 दशक के अंत में या 2030 के मध्य में 'मून मिशन' के लिए भेजे जाएंगे. यूरोपियन स्पेस एजेंसी को उम्मीद है कि बेहतर प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री को इस भर्ती प्रक्रिया से चुना जा सकेगा.

ये भी पढ़ें- BSF Recruitment 2021: सीमा सुरक्षा बल में कई पदों पर भर्ती, मिलेगी शानदार सैलरी, रिटायर्ड भी कर सकते हैं Apply

ESA की तरफ से इस बार एस्ट्रोनॉट्स के लिए एक खास आवेदन श्रेणी रखी गई है. इसमें शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी अप्लाई कर सकते हैं. गौरतालाब है कि दिव्यांगों के लिए इस बार ESA पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहा था. इसका मकसद है जो लोग कम लंबे हैं या फिर शरीर के किसी और विकार से ग्रसित है उन्हें भी आवेदन करने का मौका दिया गया है. इसलिए इस बार एसा (ESA) के साथ जुड़ने का सुनहरा मौका है.

Not long now until @ESA’s #AstronautSelection opens!

Do you have what it takes to be the next UK astronaut?

Applications open on 31 March; find out more https://t.co/fYFmTqafvS

— UK Space Agency (@spacegovuk) February 28, 2021