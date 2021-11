दिल्ली सरकार की बड़ी पहल, टीवी शो के जरिए छात्रों को सिखाएगी स्टार्ट-अप का तरीका

नई दिल्ली. स्कूली स्तर पर छात्र स्टार्ट-अप का गुर सीख सकें, इसलिए दिल्ली सरकार ने बड़ी पहल की. सरकार ने रविवार को एक 'बिजनेस ब्लास्टर्स' प्रोग्राम की शुरुआत की है. यह पहला ऐसा टेलीविजन कार्यक्रम है, जो सरकार द्वारा संचालित स्कूलों के 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को स्टार्ट-अप का तरीका बताएगा. साथ ही निवेशकों के सामने अपने विचारों को भी प्रस्तुत करने की सुविधा मुहैया कराएगा.

30 lakh Delhi Govt school students, 51,000 ideas, 60 crores of seed capital. Watch young ‘CEOs of tomorrow’ pitch their start-up ideas to investors at 7pm today. #BusinessBlasters pic.twitter.com/07hVYX8tX0

— Manish Sisodia (@msisodia) November 28, 2021