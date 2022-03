How to Make Career in Indian Army: 12वीं कर चुके हैं तो इन परीक्षाओं को पास करके सेना में बनाएं करियर

How to Make Career in Indian Army: भारतीय सेना में जाने का युवाओं का सपना होता है. भारतीय सेना की तरफ से हर वर्ष हजारों पदों पर भर्तियां की जाती है. इन पदों पर अभ्यर्थियों का चयन लिखित, फिजिकल, डॉकयूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाता है. ऐसे में अगर आप भी भारतीय सेना में करियर बनाना चाहते हैं, तो इन परीक्षाओं को पास करके भारतीय सेना का हिस्सा बना सकते हैं......