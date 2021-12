Career in Media: इन कोर्स के जरिए मीडिया में बनाएं करियर, जानें कोर्स, कॉलेज और जरूरी योग्यता

नई दिल्ली: How To Make Career in Media: मीडिया इंडस्ट्री में करियर बनाना आजकल कई युवाओं की थिंकिंग और टारगेट बनता जा रहा है. न्यूज, फिल्म, रेडियो और इंटरनेट पर आने के लिए युवा उत्साहित रहते हैं. लेकिन बहुत कम लोगों को इस बारे में जानकारी होती है कि इस फील्ड में जॉब कैसे पाएं और इस फील्ड में कितनी तरह की जॉब्स हो सकती हैं.

मास कम्युनिकेशन है जरूरी

मीडिया में करियर बनाने के लिए पहले के समय में मास कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के बहुत कम कोर्स हुआ करते थे. उस दौरान अभ्यर्थी की स्किल के आधार पर नौकरी दी जाती थी. लेकिन आज मीडिया संस्थान अपने यहां उन अभ्यर्थियों को लेना पसंद करती हैं, जिन्हें पहले से मीडिया इंडस्ट्री का ज्ञान हो. इसी को देखते हुए देशभर में कई कोर्स शुरू किए गए, जिन्हें पढ़कर आप मीडिया फील्ड का बेसिक नॉलेज लेकर अपने आप को मजबूत बेस दे सकते हैं.

प्लेसमेंट प्रोसेस ध्यान में रख कर लें एडमिशन

12वीं कक्षा पास करने के बाद अभ्यर्थियों के पास मास कम्युनिकेशन में एडमिशन लेने का मौका होता है. तीन साल का अंडरग्रेजुएशन कोर्स करने के अलावा 2 साल का पोस्टग्रेजुएशन प्रोग्राम और एक साल का डिप्लोमा भी किया जा सकता है. इन कोर्सेस में एडमिशन लेने से पहले आप कॉलेज के प्लेसमेंट प्रोसेस को ध्यान से जरूर देखें. जहां प्लेसमेंट अच्छा होगा, वहां से आपके करियर को आधार मिलने के चांसेज ज्यादा रहेंगे.

कितनी रहती है फीस?

सरकारी कॉलेजों में इन कोर्स के लिए सालाना 7 हजार रुपये से लेकर 35,000 रुपये तक की फीस रहती है. वहीं प्राइवेट कॉलेजों में 70 हजार से लेकर एक लाख रुपये तक की फीस रहती है.

किन पोस्ट पर कर सकते हैं जॉब

न्यूज रिपोर्टर (News Reporter)

न्यूज एंकर (News Anchor)

वीडियो एडिटर (Video Editor)

कैमरामैन (Cameraman)

कंटेंट राइटर (Content Writer)

वॉइस ओवर आर्टिस्ट (Voice Over Artist)

रेडियो जॉकी (Radio Jockey)

स्क्रिप्ट राइटर (Script Writer)

फोटोग्राफर (Photographer)

फिल्म डायरेक्टर (Film Director)

सिनेमॅटोग्राफर (Cinematographer)

आर्ट डायरेक्टर (Art Director)

इन कोर्स में ले सकते हैं एडमिशन

डिप्लोमा

मास कम्युनिकेशन

प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

जर्नलिज्म

ऑनलाइन मीडिया

अंडरग्रेजुएशन कोर्स

जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन

BA इन जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन

मास कम्युनिकेशन, एडवरटाइजिंग एंड जर्नलिज़्म

ब्रॉडकास्टिंग मीडिया

मास मीडिया

मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म

BSc इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म

BSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

पीजी डिप्लोमा

जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन

प्रिंट मीडिया

न्यूज एंकरिंग

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

पोस्टग्रेजुएशन

मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म

MA इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज़्म

मास कम्युनिकेशन, एडवरटाइजिंग एंड जर्नलिज़्म

MSc इन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया

ये हैं इंडिया के टॉप कॉलेज

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, दिल्ली (IIMC, Delhi)

माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी, भोपाल (MCU, Bhopal)

दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU)

गुरुगोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे (FTII, Pune)

स्कूल ऑफ जर्नलिज़्म एंड मास कम्युनिकेशन, डीएवीवी, इंदौर (SJMC, DAVV, Indore)

करते रहें Internships

कॉलेज कोर्स के दौरान गर्मी की छुट्टियों या कॉलेज के बाद अभ्यर्थी इंटर्नशिप करने पर फोकस करें. कई न्यज चैनल और मीडिया संस्थान अपने यहां इंटर्नशिप के मौके देती हैं. इंटर्नशिप के दौरान आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं. इंटर्नशिप पूरी करने पर अभ्यर्थियों को संस्थान द्वारा जॉब भी ऑफर की जा सकती है.

