क्या स्थगित होगी IBPS PO और क्लर्क की परीक्षा, जानें क्या है न्यू अपडेट

नई दिल्ली. कोरोना वायरस संक्रमण के चलते अब तक फेज-9 सहित कई परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है. इसी बीच आईबीपीएस (IBPS) पीओ और क्लर्क की परीक्षा (IBPS PO and Clerk Mains Exam 2022 to be postponed) को भी स्थगित करने की मांग अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है. पीओ मेंस की परीक्षा जनवरी 2022 को और क्लर्क मेंस की परीक्षा 25 जनवरी को प्रस्तावित है.

कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से इन दोनों ही परीक्षाओं में शामिल होने वाले अभ्यर्थी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं. वो इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल एंड बैंकिंग सेलेक्शन बोर्ड से दोनों ही परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं. इन अभ्यर्थियों का कहना है कि कोरोना की वजह से अभी इन परीक्षाओं को आयोजित कराना उपयुक्त नहीं है.

परीक्षाएं स्थगित कर दी जाएं, इसको लेकर अभ्यर्थियों की तरफ से सोशल मीडिया पर आंदोलन भी किया जा रहा है. सैंकड़ों अभ्यर्थी #IBPS_PO_POSTPONE और #IBPS_CLERK_POSTPONE के साथ ट्वीट कर रहे हैं.

#Postponeibpspo #postponeibpsclerk #postponessccgl @nsitharaman @FinMinIndia @PMOIndia HELP can't sit for a while how could I travel for 150km sit for 3 4 hours n write the test to my best.. don't take away my chance..@narendramodi 3rd wave might not kill but paralyise for awhile

