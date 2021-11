IBPS Recruitment 2021: सर्विस ऑफिसर के 1828 पदों पर वैकेंसी, एप्लीकेशन प्रोसेस आज से शुरू

नई दिल्लीः IBPS Service Officer Recruitment 2021: इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (IBPS) द्वारा बैंकों में स्पेशलिस्ट ऑफिसर (CRP SPL-X 2022-23) के पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई है. भर्ती प्रक्रिया के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थी 3 नवंबर 2021 से 23 नंवबर 2021 तक IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं.

1828 पदों पर होंगी भर्तियां

SBI द्वारा जारी इस भर्ती प्रक्रिया पर कुल 1828 पदों पर भर्तियां होंगी. प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होगा. ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स और शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन मेन एग्जाम में शामिल होना होगा. फिर बैंकों व नोडल द्वारा आयोजित इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा.

वैकेंसी डिटेल (IBPS SO Vacancy Detail)

IBPS द्वारा सर्विस ऑफिस ऑफिसर के पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, इनमें आईटी ऑफिसर (स्केल-1), एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर (स्केल-1), राजभाषा अधिकारी (स्केल-1), लॉ ऑफिसर (स्केल-1), HR/पर्सनल ऑफिसर (स्केल-1), मार्केटिंग ऑफिसर (स्केल-1) के पद भरे जाएंगे.

एप्लीकेशन फीस (IBPS SO Application Fees)

इन पदों पर अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों में अलग-अलग कैटेगरी के अभ्यर्थियों से अलग-अलग फीस ली जाएगी.

SC/ST/PWBD - 175 रुपये

जनरल - 850 रुपये

यहां से करें अप्लाई (IBPS SO How to Apply)

इन पदों पर अप्लाई करने के इच्छुक अभ्यर्थी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं.

