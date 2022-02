NHB Admit Card 2021-22: असिस्टेंट मैनेजर का एडमिट कार्ड जारी, जानें डिटेल

नई दिल्ली. नेशनल हाउसिंग बैंक ने असिस्टेंट मैनेजर (Assistant Manager) समेत कई पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया था, वो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं. एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के जरिए कुल 17 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. असिस्टेंट मैनेजर (Assistant Manager) समेत अन्य पदों पर आवेदन के लिए अभ्यर्थियों से 30 दिसंबर 2021 तक आवेदन लिए गए थे.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड

- एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट nhb.org.in पर जाएं.

- वेबसाइट की होम पेज पर ‘करियर’ पर क्लिक करें.

-Recruitment of Officers in Various Scales – 2021 के लिंक पर जाएं.

- Download Admit Card के लिंक पर क्लिक करें.

- अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके सबमिट करें.

- एडमिट कार्ड आपके सामने होगा.

- एडमिट कार्ड की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

