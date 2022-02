NTPC Recruitment 2022: माइनिंग ओवरमैन के 177 पदों पर भर्ती, जल्द करें अप्लाई

नई दिल्ली. NTPC Recruitment 2022: नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है. नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन (एनटीपीसी) लिमिटेड की तरफ से विभिन्न प्रोजेक्ट के लिए ओवरमैन के 177 पदों पर भर्तियां की जा रही हैं.

इन भर्तियों के लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा. जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थियों को ntpc.co.in पर जाकर आवेदन करना होगा. आवेदन की आखिरी तारीख 15 फरवरी 2022 है.

शैक्षणिक योग्यता

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास मान्यता प्राप्त संस्थान से माइनिंग इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए. 103 खनन सरदार पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को मैट्रिक / 10 वीं पास होना चाहिए, कोयला के लिए DGMS द्वारा जारी योग्यता का वैध सरदार प्रमाण पत्र और सेंट जॉन्स एम्बुलेंस एसोसिएशन द्वारा जारी एक वैध प्राथमिक चिकित्सा प्रमाण पत्र होना चाहिए.

उम्र सीमा

माइनिंग ओवरमैन और माइनिंग सरदार पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा 57 साल है. अधि जानकारी अभ्यर्थी नोटिफिकेशन में जाकर चेक कर सकते हैं.

अनुभव

माइनिंग ओवरमैन पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास ओपन कास्ट कोल माइंस में न्यूनतम 05 साल का पोस्ट-क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, जबकि माइनिंग सरदार अभ्यर्थियों के पास ओपन कास्ट कोल माइन में कम से कम एक साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए.

ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ntpc.co.in पर जाएं.

- ‘Careers’ लिंक पर क्लिक करें.

- ‘Recruitment of Mining Overman and Mining Sirdar on Fixed Term basis for Coal Mining Projects through Coal Mining Headquarters’ लिंक पर क्लिक कर ‘Apply’ लिंक पर क्लिक करें.

- फॉर्म भरें और संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट करें.

- फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास भविष्य के लिए रख लें.