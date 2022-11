पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 का एडमिट कार्ड किया रिलीज, इस डायरेक्ट लिंक के जरिए करें डाउनलोड

Patna High Court Law Assistant Admit Card 2022: पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट एग्जाम 2022 से जुड़ी अपडेट हैं. दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने लॉ असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. ऐसे कैंडिडेट्स जो इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

दिसंबर में होगी परीक्षा

पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए लिखित परीक्षा 4 दिसंबर 2022 को आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा का आयोजन पटना में एक ही शिफ्ट में किया जाएगा. पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने के लिए कुल 997 कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड किए गए हैं.

योग्यता

पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से एलएलबी/एलएलएम की योग्यता मांगी गई थी. इसके अलावा अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी आवेदन कर सकते हैं.

पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती 2022

इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2022 से शुरू की गई थी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की लास्ट डेट 21 जून 2022 थी. इसके लिए परीक्षा का आयोजन 4 दिसंबर 2022 को किया जाना है. अब एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं. इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी हासिल करने के लिए भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक कर लें.

एज लिमिट

पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती 2022 के लिए आवेदन करने की न्यूनतम आयु 18 साल रखी गई थी. जबकि, पटना हाईकोर्ट लॉ असिस्टेंट भर्ती नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई थी.

ऐसे करें एडमिट कार्ड डाउनलोड

सबसे पहले इसकी वेबसाइट patnahighcourt.gov.in पर जाएं

इसके बाद होमपेज पर 'Recruitments' पर क्लिक करें.

अब 'Link to download admit card for engagement of Law Assistant Examination - 2022' पर क्लिक करें.

अपने लॉगइन डिटेल्स दर्ज करें और सबमिट कर दें.

एडमिट कार्ड चेक करें और डाउनलोड करें

आदे के लिए इसका एक प्रिंटआउट निकाल लें.