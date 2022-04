PSPCL Recruitment 2022: पीएसपीसीएल में 1690 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन

नई दिल्ली. पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से असिस्टेंट लाइनमैन सहित कई पदों पर भर्तियां की जा रही हैं. जो अभ्यर्थी इन पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया गया है.

Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) notifies 1690 vacancies for the post of Assistant Lineman.

— ANI (@ANI) April 23, 2022