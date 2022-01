रेलवे भर्ती आंदोलन: मंत्रालय की चेतावनी, 'तोड़-फोड़ करने वालों को विभाग में कभी नहीं मिलेगी नौकरी'

नई दिल्ली. भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से इस वक्त एनीटीपीसी और ग्रुप डी की बड़ी भर्तियां की जा रही हैं. रेलवे ग्रुप डी भर्ती में जहां दो सीबीटी एग्जाम लागू करने को लेकर अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, एनटीपीसी के अभ्यर्थी सीबीटी-1 रिजल्ट से नाखुश हैं. इसको लेकर अभ्यर्थी पटना, प्रयागराज सहित कई जगहों पर आंदोलन कर रहे हैं. इसके अलावा गुस्साए अभ्यर्थियों ने 26 जनवरी 2022 को रेल रोको आंदोलन करने का एलान किया है. आंदोलन को सफल बनाया जा सके, इसलिए वो परीक्षा में शामिल हुए ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मैसेज भेज रहे हैं. हालांकि इसी बीच रेल मंत्रालय ने एक नोटिस जारी किया है.

Railway job aspirants found indulging in unlawful activities may face lifetime debarment from obtaining Railway job.https://t.co/qCZlUWcgwd pic.twitter.com/mxEiirxLxg

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 25, 2022