SSC ने किया कन्फर्म, इस दिन आएगा जीडी कॉन्स्टेबल 25271 भर्ती का रिजल्ट

नई दिल्ली. एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. आयोग ने रिजल्ट (SSC GD Constable result 2021-22) जारी करने की तारीखों का एलान कर दिया है. इसके मुताबिक रिजल्ट 15 अप्रैल 2022 को जारी किया जाएगा. रिजल्ट जारी होते ही अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा रीजनल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकेंगे. रिजल्ट डाउनलोड करने का स्टेप्स ऑफिशियल वेबसाइट पर दिया जाएगा. इस संबंध में आयोग ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस भी जारी कर दिया है.

रिजल्ट डेट देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें-

आयोग की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया है कि जीडी कॉन्स्टेबल (Constable (GD) in CAPFs, NIA, SSF and Rifleman (GD) in Assam Rifles Examination, 2021 (CBE)) का रिजल्ट 15 अप्रैल को जारी किया जाएगा. लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव करते ही अभ्यर्थी रिजल्ट चेक कर सकेंगे. इससे पहले माना जा रहा था कि आयोग की तरफ से जीडी कॉन्स्टेबल का रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर फरवरी में जारी कर दिया जाएगा. लेकिन अब तारीखों का एलान भी कर दिया गया है.

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल की परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों को फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद अभ्यर्थियों की फाइनल तैनाती की जाएगी. चयनितों की तैनाती सीआईएसएफ, बीएसएफ और अन्य में की जाएंगी. अधिक जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं.

ऐसे चेक कर सकेंगे रिजल्ट

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

- इसके बाद रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

- पर्सनल डिटेल्स इंटर कर सबमिट करें.

- रिजल्ट आपके सामने होगा.

- रिजल्ट की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें.