UP Constable Bharti 2021: 25,000 पदों पर जल्द शुरू होगी भर्ती! यहां जानें Latest Update

नई दिल्ली: UP Police Constable Bharti 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में जल्द ही 25,000 कॉन्स्टेबल के पदों पर भर्ती की जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राज्य में सिपाहियों की 29,000 पोस्ट खाली हैं. राज्य में मार्च 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. ऐसे में यहां जानें एग्जाम को लेकर लेटेस्ट अपडेट क्या है.

प्रस्ताव पर मंजूरी का इंतजार (UP Police Constable Jobs 2021)

UP पुलिस विभाग में इन पदों पर भर्तियों के लिए UPPBPB ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा है, सरकार से अप्रूवल मिलते ही इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. इन पदों पर भर्ती के लिए इच्छुक अभ्यर्थी UP पुलिस बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे. भर्ती से जुड़ी डिटेल भी अभ्यर्थियों को वेबसाइट पर ही मिलेगी.

यह भी पढ़ेंः- UP Police ASI SI Exam 2021: एग्जाम शेड्यूल जारी, दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

उम्र सीमा (UP Police Bharti 2021 Age Limit)

राज्य में सिपाही के पदों पर भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 30 साल तक मांगी जाती है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस बार भी उम्र सीमा में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. 10वीं व 12वीं पास अभ्यर्थियों को एग्जाम में शामिल होने का मौका मिलेगा. ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद योग्यता, उम्र सीमा व अन्य डिटेल्स की जानकारी मिलेगी.

यह भी पढ़ेंः- Allahabad University PGAT 2021: यूनिवर्सिटी ने जारी किया रिजल्ट, check @allduniv.ac.in

WATCH LIVE TV