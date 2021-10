UP NHM Recruitment 2021: यूपी सरकार ने 2445 पदों पर निकालीं भर्तियां, जानें एप्लीकेशन प्रोसेस और योग्यता

नई दिल्लीः NHM UP Jobs 2021: उत्तर प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के तहत कई पदों पर नौकरियां निकाली हैं. नर्सिंग क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए NHM ने स्टाफ नर्स के 2445 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पोस्ट के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया पिछले दिनों ही शुरू कर दी गई थी. इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी UPNRHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

महत्त्वपूर्ण तारीखें (UP NHM Important Dates)

ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस 20 अक्टूबर 2021 से शुरू की गई, जो 9 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी. एप्लीकेशन फीस भरने की लास्ट डेट भी 9 नवंबर 2021 रखी गई है. भर्ती परीक्षा को लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

योग्यता (UP NHM Eligibility)

स्टाफ नर्स के इन पदों पर एप्लीकेशन करने वाले अभ्यर्थियों का नर्सिंग से बीएससी की डिग्री या संबंधित फील्ड से डिप्लोमा होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों का स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन होना भी जरूरी है. विभिन्न पदों पर विभिन्न योग्यता मांगी गई है, अभ्यर्थी इस नोटिफिकेशन में योग्यता व अन्य डिटेल्स देख सकते हैं.

उम्र सीमा (UP NHM Age Limit)

नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जॉब के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों की उम्र 9 अक्टूबर 2021 तक 18 से कम और 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यूपी के आरक्षित अभ्यर्थियों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी.

एप्लीकेशन फीस (UP NHM Application Fees)

एग्जाम के लिए अप्लाई करने वाले अभ्यर्थियों से किसी भी तरह की एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी.

ऐसे कर सकते हैं आवेदन (UP NHM How To Apply)

UP NHM की विभिन्न पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले उम्मीदवार UPNRHM की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर upnrhm.gov.in अन्य डिटेल्स निकाल सकते हैं. वेबसाइट पर ही आपको भर्ती नोटिफिकेशन वैकेंसी से जुड़ी बाकी जानकारी मिलेगी. ध्यान रहे कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने में गलती पाए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा.

