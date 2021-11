UP Police ASI SI Exam 2021: एग्जाम शेड्यूल जारी, दो शिफ्ट में होगी परीक्षा

नई दिल्ली: UP Police ASI SI Exam 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPBPBP) ने राज्य पुलिस में एएसआई के कई पदों पर भर्ती का शेड्यूल जारी कर दिया है. इस भर्ती प्रक्रिया के तहत 1329 पदों पर जॉइनिंग की जाएगी. शेड्यूल के तहत बताया गया है कि एग्जाम दिसंबर में आयोजित होंगे.

वैकेंसी डिटेल (UP Police ASI SI Recruitment Vacancy Detail)

कुल 1329 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है.

SI गोपनीय- 327

ASI क्लर्क- 644

ASI अकाउंटेंट- 358

ये है शेड्यूल (UP Police Recruitment 2021 Schedule)

1329 पदों पर भर्ती परीक्षा 4 व 5 दिसंबर 2021 को होगी. राज्य के 13 जनपदों में दो शिफ्ट में एग्जाम होंगे. पहली शिफ्ट सुबह 9 से 12 और दूसरी शिफ्ट 2.30 से 5 बजे तक होगी. अभ्यर्थी को एग्जाम किस जिले में व कब होगी? इसकी जानकारी 10 दिन पहले ही दी जाएगी. एग्जाम सेंटर की सूचना एग्जाम डेट से 3 दिन पहले और एडमिट कार्ड भी 3-3 दिन पहले ही जारी किए जाएंगे.

एडमिट कार्ड के साथ अभ्यर्थियों को एक ओरिजिनल आईडी कार्ड व फोटोकॉपी साथ ले जाना होगा.

6 दिसंबर को भी होगी परीक्षा!

तय शेड्यूल के दौरान 4 व 5 दिसंबर 2021 को अगर कोई अभ्यर्थी एग्जाम नहीं दे सके तो उन्हें 6 दिसंबर 2021 को एक बार फिर एग्जाम देने का मौका मिलेगा.

10 दिन पहले अवेलेबल होगा मॉक टेस्ट

एग्जाम से 10 दिन पहले ही मॉक टेस्ट की लिंक जारी कर दी जाएगी, जिससे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन एग्जाम देने में किसी भी तरह की परेशानी न आए.

ऑफिशियल वेबसाइट (UP Police Official Website)

इन पदों पर भर्ती से जुड़ा नोटिफिकेशन अभ्यर्थी UP पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर देख सकते हैं.

