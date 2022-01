UP Police Bharti 2022: पुलिस विभाग में निकली बंपर वैकेंसी, यहां जानें योग्यता व सिलेक्शन प्रोसेस

नई दिल्ली: UP Police Bharti 2022: उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग (UP Police Dept) द्वारा 120 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी 20 जनवरी से 28 फरवरी 2022 तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे. 12वीं कक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए यह बहुत अच्छा मौका है.

नौकरी के इच्छुक व योग्य अभ्यर्थी यूपी पुलिस विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भर्ती नोटिफिकेशन देखें. यहां वह भर्ती योग्यता, उम्र सीमा व सिलेक्शन प्रोसेस देख सकेंगे.

योग्यता व वैकेंसी डिटेल (UP Police Bharti 2022 Eligibility and Vacancy Detail)

वर्कशॉप स्टाफ के 120 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी से 12वीं कक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं.

भर्ती नोटिफिकेशन पर अधिक जानकारी देख सकते हैं.

'यूपी पुलिस भर्ती- 2022' के लिए अप्लाई करने के लिए 20 से 28 साल के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.

सिलेक्शन प्रोसेस (UP Police Bharti 2022 Selection Process)

सिलेक्शन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट और फिर इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा.

इस तरह करें अप्लाई (UP Police Bharti 2022 How To Apply)

20 जनवरी 2022 से 28 फरवरी 2022 तक uppbpb.gov.in पर जाकर अभ्यर्थी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. अभ्यर्थी 40 रुपये एप्लीकेशन फीस लेकर आवेदन कर सकेंगे.

