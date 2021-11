UP Police SI Admit Card 2021: आज जारी होंगे एडमिट कार्ड, यहां देखें Direct Link

नई दिल्लीः UP Police SI Admit Card 2021: उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटिमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड (UPPBPB), लखनऊ द्वारा SI समेत कई पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी. एग्जाम का एडमिट कार्ड आज यानि 9 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा. बता दें कि एग्जाम तीन फेज में 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित होंगे.

तीन शिफ्ट में होंगे एग्जाम

लिखित परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में 92 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. परीक्षा सुबह 9 से 11 बजे, दोपहर 12.30 से 2.30 बजे और शाम 4 से 6 बजे के दौरान तीन शिफ्ट में आयोजित होगी. एग्जाम के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय मिलेगा.

यहां देख सकेंगे एडमिट कार्ड (UP Police SI Exam 2021 Admit Card)

UPPBPB द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बताया गया कि 12 नवंबर 2021 से शुरू होने वाले एग्जाम का एडमिट कार्ड 9 नवंबर 2021 को जारी किया जाएगा. अभ्यर्थी यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट जाकर अपना एडमिट कार्ड देख सकेंगे.

एडमिट कार्ड के साथ ले जाएं ये डॉक्यूमेंट (UP Police Bharti Documents during Exam)

एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी कार्ड अवश्य रखें.

ये रहेगा एग्जाम पैटर्न

हिंदीः 40 प्रश्न- 100 नंबर

मूल विधि/संविधानः 40 प्रश्न- 100 नंबर

संख्यात्मक व मानसिक योग्यताः 40 प्रश्न- 100 नंबर

9534 पद भरे जाएंगे

9534 पदों को भरने के लिए यूपी पुलिस द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है. इनमें इन पदों को शामिल किया गया है.

सब इंस्पेक्टर- 9027

प्लाटून कमांडर- 484

फायर ऑफिसर IT- 23

ऑफिशियल वेबसाइट (UP Police SI Recruitment 2021 Official Website)

अभ्यर्थी UP Police की ऑफिशियल वेबसाइट uppbpb.gov.in से भी जानकारी जुटा सकते हैं.

