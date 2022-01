UP: ग्रामीण आजीविका मिशन में 1736 पदों पर भर्ती, जानें आवेदन की योग्यता

नई दिल्ली. सरकारी नौकरी की तलाश करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है. उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन (UPSRLM) की तरफ से राज्य स्तर, जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर भर्तियां की जा रही हैं. इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी कर दिया गया है. अभ्यर्थी विभाग कि ऑफिशियल वेबसाइट upsrlm.samshrm.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के जरिए कुल 1736 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. ये भर्ती (UPSRLM Recruitment 2022) राज्य स्तर, जिला लेवल, ब्लॉक लेवल पर होगी. आवेदन का स्टेप्स upsrlm.samshrm.com पर दिया गया है.

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 25 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है. भर्ती के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2022 है. अभ्यर्थियों को सलाह है कि वो आवेदन निर्धारित तारीख तक कर दें. क्योंकि इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा.

ऐसे करें आवेदन

- सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट- upsrlm.samshrm.com पर जाएं.

- वेबसाइट की होम पेज पर दिए Recruitment सेक्शन में जाएं.

-Recruitment of State, District and Block Level Vacancies under Uttar Pradesh State Rural Livelihoods Mission (UPSRLM), Department of Rural Development, GoUP” के लिंक पर जाएं.

-New Registration वाले ऑप्शन पर जाएं.

- अब मांगी गई डिटेल्स भरकर Registration कर लें.

- रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें और एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें.

