UP Govt Job 2021: फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर की भर्ती का रास्ता साफ, जानें योग्यता व डिटेल्स

नई दिल्लीः UP Govt Jobs 2021: उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट सब-इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा (UP Forest Sub Inspector Bharti Exam) यूपी सरकार के कुछ नियमों के कारण लंबे समय से अटकी हुई थी. लेकिन यूपी सरकार ने अब वन दरोगा के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ कर दिया है.

शासन ने शुरू की तैयारी

वन दरोगा की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए संशोधित अधीनस्थ वन सेवा (उप क्षेत्रीय वन अधिकारी/वन दरोगा) की नियमावली-2021 को कार्मिक नियमावली सेल से स्वीकृति के बाद मंत्रिमंडल से पास करवाने की प्रोसेस शासन ने शुरू कर दी है. बताया जा रहा है कि फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर के करीब 500 पद भरे जाने हैं.

इन पदों पर होंगी भर्तियां

पर्यावरण के क्षेत्र में बढ़ती चुनौतियों व टेक्नोलॉजी के बढ़ते प्रभाव के चलते विज्ञान स्नातकों की भर्ती फॉरेस्ट सब इंस्पेक्टर के पदों पर की जाएगी. नए नियमों के अनुसार इंटरमीडिएट के साइंस स्टूडेंट्स भर्ती प्रक्रिया का पार्ट नहीं होंगे. पिछले कई दिनों से भर्ती प्रक्रिया अटकी हुई थी, लेकिन नियमावली सेल ने अब नियमों की स्वीकृति कर दी है.

बन सकेंगे सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के अधीनस्थ व सहायता प्राप्त कॉलेजों में असोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर बनाया जाएगा. उच्च शिक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है. आदेश के अनुसार कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत असोसिएट प्रोफेसरों को प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जाएगा.

