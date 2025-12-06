Advertisement
खुशखबरी: आठवीं और 10वीं पास लिए सरकारी नौकरी बड़ा मौका...भरे जानें हैं 8,477 पद, ऐसे करें अप्लाई

WBSSC Recruitment 2025: सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी आई है. 8वीं और 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए बड़ा मौका है.  ग्रुप C और ग्रुप D के तहत 8 हजार से ज्यादा पद भरे जाने हैं. आइए जानते हैं ये भर्ती कहां होगी और कैसे अप्लाई कर सकते हैं.

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:43 AM IST
WBSSC Recruitment 2025
WBSSC Recruitment 2025

WBSSC Recruitment 2025: अगर आप 8वीं या 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो बड़ी खुशखबरी आई है. वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन (WBSSC) आपके लिए शानदार अवसर लेकर आया है. आयोग ने ग्रुप C और ग्रुप D के 8 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 3 नवंबर से शुरू हो चुकी है. उम्मीदवार 8 दिसंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसमें अब सिर्फ 2 दिन का वक्त है. ऐसे अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो बिना देर किए अप्लाई कर दें.

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कितने पदों पर भर्ती निकली है? तो जान लीजिए कि WBSSC इस भर्ती के तहत कुल 8,477 पद भरने जा रहा है. ग्रुप सी के तहत क्लर्क के 2989 पद हैं, जबकि ग्रूप डी यानी सपोर्ट स्टॉफ के लिए 5,488 पद हैं. इनके अलावा लाइब्रेरियन पदों पर भी आवेदन मांगे गए हैं. ये पूरी भर्ती नॉन टीचिंग पदों पर होगी, इसका मतलब ये है कि बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन के तहत ये भर्ती आई है, चयन होने पर नियुक्ति स्कूलों में होगी.

आवदेन के लिए क्या योग्यता चाहिए है?

ग्रुप सी के लिए 10वीं बार अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ग्रुप डी के लिए 8वीं पास आवेदन कर सकते हैं. लाइब्रेरियन के पदों पर वही छात्र आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की डिग्री हो. खास बात ये है कि उम्र सीमा 18 से 40 वर्ष है. वहीं आरक्षित वर्ग को नियमानुसार छूट मिलेगी.

आवेदन फीस कितनी लग रही? (WBSSC Group C and D Vacancy 2025)

आयोग की आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर पर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने वाले जनरल, ओबीसी और EWS कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 400 रुपए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग श्रेणी के लिए एप्लीकेशन फीस 150 रुपए तय की गई है.

कैसे करें आवेदन? (WBSSC Group C and D Vacancy 2025 How to Apply)

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट westbengalssc.com पर जाएं. यहां आपको WBSSC Teachers Recruitment Apply टैब दिख रहा होगा, वहां पर क्लिक करें. अब संबंधित पोस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा. आवेदन फॉर्म भरें और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें. फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर देना है. फॉर्म का pdf सेव करें और उसका प्रिंट निकाल लें.

कैसे होगा चयन, कितना वेतन मिलेगा?

सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सलेक्शन कैसे होगा? तो नोटिफिकेशन के अनुसार, ग्रुप C और D के पदों पर आवेदकों का चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के जरिए किया जाएगा. ग्रुप C भर्ती परीक्षा का आयोजन 18 जनवरी 2026 और ग्रुप D एग्जाम 25 जनवरी 2026 को आयोजित होगा. ग्रुप C पद पर जिनका भी चयन होगा, उन्हें 22,700 से 26,000 रुपए प्रति माह सैलरी मिलेगी, जबकि ग्रुप D पदों पर चयनित अभ्यर्थी को 20,050 प्रति माह वेतन मिलेगा.

Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं.

