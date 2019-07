बेंगलुरू: कर्नाटक में सत्‍तारूढ़ कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन सरकार में 13 विधायकों के इस्‍तीफे और दो निर्दलीयों के समर्थन वापस लेने से उपजे सियासी संकट के बीच विधानसभा स्‍पीकर ने मंगलवार को कहा कि बागी विधायकों ने सही तरीके से इस्‍तीफे नहीं सौंपे. इस पर फैसला लेने का कोई तय वक्‍त नहीं है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए स्‍पीकर केआर रमेश कुमार ने कहा कि यह एक प्रक्रियागत मसला है. इस संबंध में कुछ निश्चित नियम हैं, उसी के आधार पर हमको निर्णय लेना होगा. स्‍पीकर के ऑफिस को उसी के साथ जिम्‍मेदारी के साथ नियमों का अनुपालन करना होगा. इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है. इन नियमों में एक उपबंध कहता है कि यदि स्‍पीकर आश्‍वस्‍त होता है कि ये इस्‍तीफे बिना किसी दबाव के स्‍वैच्छिक आधार पर दिए गए हैं और उनको स्‍वीकार किया जा सकता है, ऐसा नहीं होने पर मुझे नहीं पता कि क्‍या करना होगा?...उस स्थिति में मेरी ज्‍यादा जानकारी नहीं है.

उल्‍लेखनीय है कि कर्नाटक में जेडीएस-कांग्रेस सरकार पर संकट लगातार गहराता जा रहा है. 224 सदस्‍यीय विधानसभा में दो निर्दलीयों समेत इस गठबंधन के 15 विधायकों ने सरकार का साथ छोड़ दिया है. इस बीच मंगलवार को कर्नाटक कांग्रेस के विधायक दल की बैठक हुई. उसमें कांग्रेस के एक अन्‍य विधायक एमटीबी नागराज ने खराब स्‍वास्‍थ्‍य का हवाला देते हुए हिस्‍सा नहीं लिया. कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया के नेतृत्‍व में इस बैठक का आयोजन हुआ.

उल्‍लेखनीय है कि कांग्रेस के 10 विधायकों ने विधानसभा की सदस्‍यता से इस्‍तीफा दे दिया है. पार्टी ने इससे पहले सोमवार को सभी विधायकों से इस बैठक में शामिल होने को कहा था. इसके साथ ही पार्टी ने संकेत दिया था कि यदि बागी विधायक इस बैठक में शामिल नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

Karnataka Assembly Speaker, KR Ramesh Kumar on resignation of Karnataka MLAs: The clause says if the Speaker is convinced that the resignations are voluntary & genuine he can accept otherwise...I don't know, I am not a well-read man. I have to see... #Karnataka https://t.co/KXxHkUsfYf

— ANI (@ANI) July 9, 2019