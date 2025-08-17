क्या दिल्ली जैसे मौसम में घर की बालकनी में चाय की पत्तियां उगाई जा सकती हैं? ताकि मिले ऑर्गेनिक टी
Advertisement
trendingNow12884632
Hindi Newsलाइफस्टाइल

क्या दिल्ली जैसे मौसम में घर की बालकनी में चाय की पत्तियां उगाई जा सकती हैं? ताकि मिले ऑर्गेनिक टी

जब अगली बार चाय की चुस्की लें, तो सोचें कि इसकी पत्तियां आपकी खुद की बालकनी में उगी हो, तो क्या उसका स्वाद दोगुना नहीं हो जाएगा? लेकिन दिल्ली के मौसम में ये कैसे मुमकिन होगा. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Aug 17, 2025, 10:09 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

क्या दिल्ली जैसे मौसम में घर की बालकनी में चाय की पत्तियां उगाई जा सकती हैं? ताकि मिले ऑर्गेनिक टी

Tea Plantation In Delhi: भारत की पहचान चाय से भी जुड़ी है. सुबह की शुरुआत से लेकर शाम की महफिल तक, चाय हर जगह मौजूद रहती है. ऐसे में कई लोग ये सोचते हैं कि क्या हम घर की बालकनी या टैरेस पर भी चाय की पत्तियां उगा सकते हैं, खासकर दिल्ली जैसे मौसम में? जवाब है- हां, लेकिन थोड़ी देखभाल और सही तरीके से.

दिल्ली का मौसम और चाय की जरूरत

चाय के पौधे (Camellia sinensis) को उगाने के लिए हल्की ठंडी और नमी वाला क्लाइमेट परफेक्ट मानी जाती है. दार्जिलिंग, असम और नीलगिरी की पहाड़ियां इसके बड़े सेंटर हैं. दिल्ली का मौसम गर्मियों में बहुत गर्म और सर्दियों में कड़ाके का ठंडा होता है. ऐसे में इसे पूरी तरह कुदरती माहौल देना मुश्किल है, लेकिन गमले और सही जगह पर लगाने से चाय का पौधा पनप सकता है.

बालकनी में चाय उगाने के तरीके

1. गमले का सेलेक्शन: मिट्टी वाले बड़े गमले का इस्तेमाल करें ताकि जड़ों को फैलने की जगह मिल सके.

2. मिट्टी की तैयारी: एसिडिक (Slightly acidic) मिट्टी चाय के पौधे के लिए जरूरी है. इसमें गोबर की खाद, पत्तों की खाद और थोड़ी रेत मिलाएं.

3. धूप और छांव: चाय के पौधों को हल्की धूप और आंशिक छांव पसंद है. दिल्ली में इसे ऐसी जगह रखें जहां सुबह की धूप मिले और दोपहर की तेज धूप से बचाव हो सके.

4. सिंचाई: पौधे को नियमित रूप से पानी दें, लेकिन पानी जमा न होने दें. मिट्टी हल्की नम बनी रहनी चाहिए.

5. सर्दियों की देखभाल: ठंड के मौसम में पौधे को बालकनी से अंदर ले आएं या उसे ढक दें, ताकि पाला (Frost) नुकसान न पहुंचा सके.

फसल और पत्तियों का इस्तेमाल
चाय का पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है और तकरीबन 2–3 साल बाद इसकी पत्तियां तोड़कर इस्तेमाल की जा सकती हैं. आप चाहें तो ताजी हरी पत्तियों से ग्रीन टी बना सकते हैं या इन्हें सुखाकर काली चाय तैयार कर सकते हैं.

क्या आप भी करेंगे ट्राई
दिल्ली जैसे मौसम में बालकनी में चाय उगाना थोड़ा चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं. सही मिट्टी, पानी और मौसम से बचाव देकर आप घर पर ही अपना छोटा-सा “टी गार्डन” बना सकते हैं. ये न सिर्फ आपके शौक को पूरा करेगा बल्कि आपको प्योर और ऑर्गेनिक चाय का टेस्ट भी देगा.

About the Author
author img
Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

TAGS

teaTea Leaf

Trending news

पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
Maharashtra
पत्नी से झगड़े के बाद हैवान बना पिता; 4 बच्चों को कुएं में फेंका, फिर खुद भी कूदा...
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
Kathua Cloudburst
जम्मू-कश्मीर में फिर आई आफत, किश्तवाड़ के बाद कठुआ में 4 जगह फटा बादल; 4 की मौत
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
mandi cloudburst
उत्तराखंड-कश्मीर के बाद हिमाचल में बरसी आसमानी आफत, मंडी में सुबह-सुबह फटा बादल
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
vice president election
BJP इस बार चलेगी मुस्लिम वाला वाला दांव? इस नेता को बनाएगी उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
Brahmos Missile
भारत करने जा रहा है घातक मिसाइल टेस्ट, कांपेगा दुश्मन, हिंद महासागर में मचेगी खलबली
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
Weather
संडे-मंडे झमाझम होगी बारिश, कहीं बाढ़ मचाएगी आफत तो कहीं मौसम रहेगा सुहावना
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
Dashrath Manjhi
वो घटना, जब दशरथ मांझी ने पहाड़ को दे डाली चुनौती, 22 साल तक पत्थर काटकर बनाया मार्ग
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
Shubhanshu shukla
स्पेस मिशन पूरा कर भारत वापस लौटे शुभांशु शुक्ला, एयरपोर्ट पर हुआ ग्रैंड वेलकम
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
karnataka
कर्नाटक का किंग कौन? MLA का दावा, दिसंबर के बाद शिवकुमार बनेंगे CM, नोटिस जारी
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
NCERT Partition
DU से 'इकबाल का पन्ना' हटेगा! इकबाल... भारत के लिए जिन्ना से भी ज्यादा खतरनाक थे?
;